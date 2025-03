Grande Fratello, Maria Teresa Ruta vittima di una truffa: "Si sono approfittati della mia buona fede e mi hanno fregata"

News VIP

L'ex concorrente del GF, Maria Teresa Ruta, ha rivelato di essere rimasta vittima di una truffa mentre tentava di stipulare un'assicurazione auto. Ecco cos'è successo!

Disavventura con tanto di truffa per Maria Teresa Ruta, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello: la giornalista ha rivelato di essere stata vittima di un raggiro, mentre tentava di acquistare un'assicurazione per la nuova auto del figlio.

GF, Maria Teresa Rutta vittima di una truffa: il drammatico racconto

La giornalista è stata una delle concorrenti dell'edizione del GFVip del 2020/2021, ma è tornata nella Casa del GF anche quest'anno, ritrovando nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini una sua ex coinquilina, Stefania Orlando. Dopo pochissimi mesi, tuttavia, Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal gioco, non riuscendo ad accedere alle fasi finali del programma tv Mediaset. Nelle scorse ore la giornalista e showgirl ha raccontato in un'intervista a Il Mattino la drammatica vicenda di cui è stata suo malgrado protagonista e che si è conclusa con una truffa a suo danno.

La showgirl ha rivelato che stava cercando di acquistare un'assicurazione per la nuova auto del figlio e che durante la procedura, che stava svolgendo al telefono insieme al marito Roberto Zappulla, è accaduto qualcosa di insolito. Dop aver chiamato l'operatore e aver fornito i dati richiesti, ha rivelato Maria Teresa Ruta, "la linea è cade d'improvviso, dopo circa 10/15 minuti dall'inizio della telefonata". La giornalista è stata poi successivamente richiamata e l'operatore si è scusato per l'inconveniente.

Ciò che la giornalista non poteva neppure immaginare era che, in realtà, la voce al telefono non apparteneva a un operatore della compagnia assicurativa, ma a un truffatore. Ma, andiamo con ordine.

GF, Maria Teresa Ruta ha raccontato di essere stata raggirata: "Si sono approfittati della mia buona fede"

Ruta ha rivelato che l'operatore l'ha invitata a proseguire con gli ultimi passaggi per la stipula dell'assicurazione, quindi, al pagamento di una somma di circa 400 euro. Ed è lì, ha raccontato la giornalista, che si è verificato il raggiro, perché le è stato fornito un iban su cui effettuare un bonifico che non era italiano, ma lituano. Presa dalla fretta e dalla preoccupazione di non riuscire a concludere la procedura, Ruta ha effettuato il pagamento ed è così caduta nella trappola dei truffatori: "Approfittando della mia buona fede e della mia distrazione perché presa dall’entusiasmo di aver recuperato la conversazione telefonica, mi forniscono un iban non italiano ma lituano. Non me ne accorgo subito, procedo al pagamento istantaneo e rimango fregata"

A rendersi conto della situazione è stato Zappulla, che ha notato che non era arrivata alcuna mail di conferma dell'operazione avvenuta e della stipula dell'assicurazione. La coppia ha percià chiamato la compagnia assicurativa e ha avuto conferma di essere stati raggirati da un gruppo di truffatori.

Ruta ha poi sottolineato che la seconda chiamata non aveva destato sospetti poiché l'operatore con cui aveva parlato conosceva tutti i dati che erano stati forniti da lei e dal marito per stipulare l'assicurazione:"Chi ci ha chiamato la seconda volta, conosceva perfettamente l’importo che ci era stato comunicato precedentemente nonché il numero di targa della macchina perché li avevamo forniti noi durante la prima telefonata". Perciò, ha concluso che evidentemente nella compagnia assicurativa deve esserci una talpa, che fornisce le informazioni necessarie a far andare a buon fine il raggiro: "Quindi vuol dire che i truffatori hanno una talpa all’interno delle agenzie, un dipendente infedele che segnala quando poter mettere a segno il raggiro e riferisce le informazioni necessarie affinché vada in porto."

