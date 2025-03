Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Mattia Fumagalli, Chiara, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma?

News VIP

p>Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentacinquesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Mattia Fumagalli, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono cinque i concorrenti in nomination. L'unica concorrente tra i nominati che ha il bonus di ritorno è Zeudi. La concorrente pertanto, qualora fosse eliminata, tornerà automaticamente in gioco. Questa ci sarà anche una seconda eliminazione.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbe Maria Teresa Ruta

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto svetta Helena con il 54%. Al secondo posto, Chiara con il 13%. Al terzo Mattia . Al quarto, Zeudi e ultimo posto per Maria Teresa Ruta con il 7%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Helena con il 56%. Al secondo posto, Mattia con il 27%. Al terzo Zeudi con l'8%. Al quarto, Chiara e all'ultimo posto Maria Teresa con il 3%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 3 marzo

Lunedì 3 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Ma, a sorpresa, ci sarà una seconda eliminazione: tranne i finalisti, tutti i concorrenti saranno a rischio.

Nelle ultime settimane Zeudi si è ritrovata al centro delle polemiche. Nel corso della puntata la ragazza sarà chiamata a fare una scelta difficile che riguarda il suo passato.

Continuano gli alti e bassi nel rapporto tra Shaila e Lorenzo. Jessica ha rivelato che tra i due esisterebbe un segreto ben più intimo della gelosia di Shaila nei confronti di Chiara. Di cosa si tratta?

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi?

