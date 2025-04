Grande Fratello, Maria Teresa Ruta: "Nella Casa hanno giocato tutti! Ecco cosa penso di Shaila e Lorenzo"

News VIP

L'amatissima Maria Teresa Ruta fa un bilancio della sua seconda esperienza nella Casa del Grande Fratello e lancia una frecciatina ai concorrenti di questa edizione, secondo lei poco genuini e troppo strateghi!

Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate dell'ultima edizione del Grande Fratello. Intervistata da MIO, la giornalista e conduttrice ha fatto un bilancio della sua seconda esperienza nella Casa e lanciato una frecciatina ai concorrenti di quest'anno, troppo impegnati a giocare e fare strategie.

Le parole di Maria Teresa Ruta sul cast del Gf

Dopo aver conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua spontaneità durante la sua prima partecipazione al Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha deciso di rientrare nella Casa più spiata d'Italia per portare un po' di allegria e spensieratezza. E ci è riuscita alla grande. A distanza di alcuni giorni dalla finale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l'ex gieffina ha rilasciato una nuova intervista alla rivista MIO in cui ha fatto un bilancio della sua ultima esperienza televisiva e criticato il cast di questa lunga edizione, poco genuino e troppo concentrato a creare dinamiche di gioco:

Hanno giocato tutti, li ho trovati meno genuini rispetto a noi. Preferisco quando nel Grande Fratello ci sono personaggi noti che mostrano un lato inedito di sè, oppure persone sconosciute che, una volta dentro, dimenticano le telecamere e si rivelano per quello che sono. Quest'anno è mancata la genuinità, ci sono state edizioni migliori.

Leggi anche Ex di Temptation Island commenta i protagonisti del Gf

Dopo aver detto la sua sui protagonisti della 18esima edizione del Grande Fratello, che si è conclusa lunedì 31 marzo 2025 con la vittoria di Jessica Morlacchi, Maria Teresa ha rivelato chi è stato il suo vincitore morale e speso parole di grande stima e affetto nei confronti della ballerina Shaila Gatta, attualmente al centro delle polemiche per la sua scelta di lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale del reality show:

Per quanto si sia dannato l'anima, Lorenzo ha lavorato più di tutti. Anche i cosiddetti "comodini", come Tommaso e Giglio, hanno avuto buone chance. Le donne non sono riuscite a fare squadra, soprattutto nel finale. Shaila Gatta mi piace molto. È una bravissima ballerina e si è fatta strada con le sue gambe, a prescindere dal reality. È tornata a casa con la sua professionalità e questo è ciò che conta.

Beatrice Luzzi si difende dalle critiche dopo il Gf

Lunedì 31 marzo 2025 è andata in onda la finalissima del Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa la cantante Jessica Morlacchi. Un risultato che ha spiazzato davvero tutti visto il grandissimo seguito di Helena Prestes. A commentare le dinamiche e i protagonisti della 18esima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ci hanno pensato le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, hanno svelato quali sono stati i concorrenti che hanno più apprezzato.

Se la Buonamici ha commentato il percorso di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, la Luzzi ci ha tenuto a chiarire la sua posizione, sottolineando di non essersi mai lasciata influenzare dall'entusiasmo o dalle critiche dei vari fandom: "Nel corso di questi sei mesi ho apprezzato e criticato a seconda delle situazioni quasi tutti. Ho dato l’immunità in maniera eterogenea a tutti. Non mi sono fatta influenzare dall’entusiasmo e dalle critiche dei fandom, pagando sulla mia pelle".

L'opinionista ha poi continuato spendendo parole di stima nei confronti di Amanda Lecciso e Chiara Cainelli: "A me è piaciuta molto Amanda per il suo stile molto civile, mi piace Chiara perché riesce ad argomentare con intelligenza, dicendo cose anche scomode senza mai arrivare a confronti violenti". Ricordiamo che, come già annunciato da Signorini, il Gf tornerà in onda a settembre su Canale 5 con una nuova edizione!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.