Grande Fratello, Maria Teresa Ruta contro Lorenzo Spolverato: "Ha studiato bene il programma" (VIDEO)

La lite scoppiata nella notte tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha fatto storcere il naso a Maria Teresa Ruta che, confrontandosi con i suoi amici, ha fatto delle osservazioni sul primo finalista del Grande Fratello.

L'accesa lite scoppiata nella notte al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a essere argomento di discussione nella Casa. A dire la sua è arrivata anche Maria Teresa Ruta che, parlando con gli altri inquilini, ha accusato il modello milanese di aver inscenato tutto solo per ottenere una clip nella puntata di stasera.

La confessione di Maria Teresa su Lorenzo

Stasera, giovedì 27 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono resi protagonisti di un'accesa discussione nella notte che ha fatto storcere il naso a parecchi concorrenti. Una vera e propria sfuriata nella quale il ragazzo si è sfogato con gli oggetti che aveva attorno.

Tra tutti, Maria Teresa Ruta sembra avere le idee molto chiare circa il comportamento di Lorenzo. La giornalista è infatti convinta che il primo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini abbia inscenato la lite con Shaila tutto solo ed esclusivamente per ottenere un blocco nella prossima puntata. "Lui è quello che ha più studiato il GF, è a favore suo, ma lei ne è inconsapevole", ha affermato decisa l'amata concorrente.

Interpellata da Stefania Orlando sul ruolo di Shaila nella nuova dinamica di gioco, Maria Teresa ha sottolineato come tutto questo sia a favore anche della ballerina. La ricostruzione della giornalista, però, non sembra aver convinto tutti, anzi. Secondo gli altri inquilini deve esserci almeno un fondo di verità sulla reazione del modello milanese. Come si concluderà la vicenda sugli #Shailenzo? Una cosa è certa: Shaila e Lorenzo si sono guadagnati il primo blocco della puntata di stasera.

Le anticipazioni della puntata di stasera del Gf

Mancano poche ore al nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma? Ricordiamo che l'ex Miss Italia è l'unica tra le concorrenti al televoto ad avere il famoso biglietto di ritorno.

Spazio alle emozioni con Javier Martinez, che riceverà una bellissima sorpresa da parte del fratello Juan Manuel. Ovviamente si parlerà anche della sfuriata di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta. Il comportamento del modello milanese ha spiazzato tutti, in particolar modo la sua fidanzata, che ha addirittura minacciato di voler abbandonare la Casa.

E poi ancora si parlerà del turbolento rapporto tra Helena Prestes e Zeudi, che negli ultimi giorni si sono rese protagoniste di nuovi scontri. La loro amicizia è davvero finita o c'è ancora qualche spiraglio? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera giovedì 27 febbraio 2025 su Canale 5.

