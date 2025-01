Grande Fratello, Manila Nazzaro punge Shaila Gatta: "Mancanza di empatia e sensibilità"

News VIP

Shaila Gatta continua a stare al centro delle critiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A dire la sua sulla giovane ballerina campana ci ha pensato l'ex gieffina Manila Nazzaro, che è intervenuta sui social criticandola per il comportamento assunto nei confronti di Stefania Orlando.

Manila Nazzaro contro Shaila Gatta

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello, andata in onda giovedì 23 gennaio 2025, Shaila Gatta e Stefania Orlando si sono rese protagoniste di un duro faccia a faccia in cui sono volate pesanti accuse e offese. A infastidire il pubblico di Canale 5 è stato il "comportamento irrispettoso" assunto dalla giovane ballerina campana, che ha attaccato la compagna di gioco lasciandosi andare a una battuta davvero infelice e fuori luogo sulla fine del suo matrimonio.

Dopo Angela Melillo, infatti, anche un'altra ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di intervenire sui social e scagliarsi contro Shaila. Stiamo parlando di Manila Nazzaro che, commentando il duro confronto tra le due concorrenti, ha difeso pubblicamente la Orlando e condannato l'atteggiamento dalla fidanzata di Lorenzo Spolverato:

Mi ero ripromessa di non commentare questa edizione del Gf per non tornare nella tossicità creata da fandom surreali ma questa frase di Shaila sulla mia amica Stefania dimostra come fare hype con pseudo coppie è più importante della mancanza di empatia e sensibilità. Credo fortemente nella forza di donne come Stefania nel raccontare la vita vera che è fuori da lì e che la condivisione del dolore dovrebbe far pensare e non certo essere spunto di cosi tanta insensibilità.

Shaila nel caos

Shaila Gatta è sicuramente un personaggio molto divisivo dell'attuale edizione del Grande Fratello. Probabilmente fomentata dal televoto che l'ha preferita a Helena Prestes, oramai la ballerina pensa di poter dire e fare tutto ciò che le pare, ma non è così. Se da una parte c'è chi la elogia per la sua schiettezza, dall'altra c'è la critica duramente per la sua strafottenza che non perde mai occasione di mostrare in diretta.

Nelle ultime ore, infatti, Shaila è finita nel mirino sia di alcune ex concorrenti del reality show, che sono intervenute sui social per difendere Stefania Orlando, che dei suoi compagni di avventura. Helena insieme a Luca Calvani, Stefania Orlando e Amanda Lecciso hanno infatti evidenziato tensioni e giudizi negativi sul suo comportamento assunto nella Casa.

Se per Helena, Shaila e Lorenzo sono molto ambiziosi e tendono a diventare cattivi pur di farsi notare e andare avanti nel gioco, per Amanda la strategia messa in atto dai due innamorati potrebbe rivelarsi dannosa per la loro immagine. Anche Stefania ha rivelato di avere le idee molto chiare sugli Shailenzo: "Ormai sono immersi dentro il gioco, non si preoccupano nemmeno di quello che comunicano!". Ricordiamo che la giovane ballerina è al televoto per l'eliminazione proprio con la Orlando e la Lecciso. Insieme a loro Luca, Lorenzo e Iago. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera su Canale 5.

