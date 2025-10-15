Grande Fratello, malore per Omer Elomari: la regia stacca, caos in casa

News VIP

Omer Elomari si è sentito male nella casa del Grande Fratello, allarmando i concorrenti. Ecco cosa è successo poche ore fa.

Momenti di grande tensione nella casa del Grande Fratello. Poche ore fa, Omer Elomari ha avuto un malore e la diretta si è interrotta bruscamente per alcuni minuti, mentre il gieffino è stato portato via dal giardino dove, presumibilmente, è svenuto.

Grande Fratello, diretta interrotta: Omer si sente male

Nella casa del Grande Fratello continua il viaggio dei concorrenti di questo anno e spicca senza dubbio la presenza di Omer Elomari. Sexy, deciso, un volto che buca lo schermo con una personalità forte, Omer è nato a Damasco e lavora come consulente aziendale. La sua storia personale è molto particolare, dato che a quindici anni ha dovuto lasciare la Siria per rifugiarsi in Turchia dato che la sua casa è stata distrutta da una bomba, perdendo tanti amici lungo la strada.

Nella casa più spiata d’Italia, Omer si è distinto subito e recentemente è stato protagonista di uno scontro con Jonas Pepe, con il quale è venuto quasi alle mani. I due gieffini hanno avuto modo di confrontarsi in puntata e dopo la diretta hanno fatto pace, avendo compreso l’uno il punto di vista dell’altro. Poche ore fa, tuttavia, Elomari è tornato al centro dell’attenzione dal momento che ha avuto un malore, svenendo in sala e allarmando tutti i concorrenti del Grande Fratello, che sono accorsi per sollevarlo e aiutarlo prima dell’intervento della redazione e del medico. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Omer sviene!

Ieri sera, improvvisamente, la diretta del Grande Fratello si è interrotta per oltre dieci minuti ma prima che accadesse, su Mediaset Extra, i fan del programma condotto da Simona Ventura hanno notato che Francesca Carrara è corsa in bagno per chiedere a Domenico D'Alterio di venire subito in sala per aiutarla perché qualcuno era svenuto sentendosi male. Domenico è corso subito verso il punto indicato e poi la regia ha staccato del tutto, forse perché in casa si è scatenato il panico e i fan avrebbero sentito tutto. Sembra che Omer Elomari abbia avuto un malore.

Il siriano si è svegliato con la pressione molto bassa e ha avuto giramenti di testa tutto il giorno, dunque è quasi sicuramente lui ad essersi accasciato svenuto. Cosa è successo di preciso non lo sappiamo ancora, forse a breve il Gf rilascerà un comunicato ufficiale visto il forte spavento anche del pubblico, che apprezza particolarmente Omer e lo vede già in finale. La situazione, comunque, è poi rientrata e il gieffino è stato soccorso da un medico, dato che la diretta è regolarmente tornata circa dieci minuti dopo.

