Grande Fratello, le ultime indiscrezioni sui possibili opinionisti: "Non è da escludere l’effetto specchio con L'Isola"

A poche settimane dal debutto del Grande Fratello di Simona Ventura, sono arrivate nuove indiscrezioni sugli opinionisti: quattro coppie in lizza e spunta l'ipotesi Veronica Gentili.

Manca sempre meno al nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, che partirà ufficialmente il prossimo 29 settembre 2025. Ma chi saranno i nuovi opinionisti in studio? Stando alle ultime indiscrezioni, in lizza per ricoprire questo ruolo ci sarebbero alcune ex gieffine e naufraghe de L'Isola dei Famosi.

Opinionisti in lizza per la nuova edizione del Grande Fratello

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Al timone l'amatissima Simona Ventura, che promette di riportare il popolare reality show al successo. Ma chi saranno gli opinionisti che saranno in studio insieme alla conduttrice?

In questi mesi sono stati fatti vari nomi e fra i più papabili c’era quello di Tommaso Zorzi. Come riportato da Dagospia, però, la possibilità di rivedere l'ex gieffino in studio sembra essere sfumata. "Era in dirittura d’arrivo, ben visto da Simona Ventura e spinto per logiche di agenzia (la stessa, la Itc 2000 di Beppe Caschetto) nel ruolo di opinionista al Grande Fratello. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, volto anche del gruppo di Discovery. Il suo nome è stato bocciato, non sarà lui ad affiancare in studio la conduttrice. Si lavora su nomi più sorprendenti. Cosa bolle nel pentolone?".

Ad aggiungere nuove indiscrezioni ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. L'esperto di gossip è intervenuto sulla sua pagina ufficiale Instagram e pubblicato una lista di nomi dei possibili opinionisti del reality show di Canale 5 condotto dalla Ventura.

Le ultime indiscrezioni sul nuovo Gf: spunta l'ipotesi Veronica Gentili

La nuova edizione del Grande Fratello sarà un vero e proprio ritorno alle origini: concorrenti nip, durata di 100 giorni e forse un televoto solo tramite sms. Rumors rivelano che il cast sarebbe già chiuso, ma ci sarebbero invece ancora da definire gli opinionisti del reality show di Canale 5. Stando a quanto ipotizzato da Lorenzo Pugnaloni ci sarebbero in lizza ben quattro coppie per ricoprire questo ambito ruolo da Cristina Plevani e Jessica Morlacchi a Caterina Collovati e Patrizia Groppelli. E ancora da Max Giusti ed Elena Guarnieri ad Attilio Romita e Vladimir Luxuria:

Opinionisti GF: In lizza e nei corridoi, almeno fino al 20 agosto, e nei pensieri ci sarebbero state/ci sarebbero questi nomi ed idee. Ancora da ufficializzare chi ricoprirà quel ruolo. 1) Plevani e Morlacchi 2) Collovati e Groppelli 3) Max Giusti e Elena Guarnieri 4) Romita e Luxuria. Non è da escludere l’effetto specchio con l’Isola, ovvero la Gentili come unica opinionista.

