Grande Fratello, Luca Giglioli sbotta sui social dopo le critiche a lui e Yulia Bruschi: "Non seguiteci se non vi piacciamo"

News VIP

L'ex concorrente del GF Luca Giglioli si è sfogato sui social dopo gli attacchi a lui e Yulia Bruschi: ecco cosa è successo!

Luca Giglioli e Yulia Bruschi sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello e sono finiti nel mirino di alcuni haters. Un'occorrenza frequente per chi prende parte ai reality show come quello di Canale 5, ma che Giglio - come lo chiamano i fan e non solo - non ha più intenzione di sopportare. Perciò, ha deciso di pubblicare un duro sfogo sui social dopo l'ennesimo attacco subito.

GF, Giglio e Yulia vittime di nuovi attacchi sui social

Non è certo la prima volta che Yulia Bruschi e Giglio finiscono nel mirino degli haters. L'ex gieffina ha abbandonato il reality condotto da Alfonso Signorini per alcune questioni legali dovute alla denuncia per aggressione ai danni dell'ex fidanzato e mentre era fuori dalla Casa più spiata d'Italia è stata beccata in compagnia di un noto ex tentatore di Temptation Island, venendo accusata di non essere fedele a Giglio, rimasto all'interno del gioco.

Anche una volta fuori dal GF i due sono stati duramente attaccati, perché Yulia ha pubblicato una foto senza veli, scatenando una dura polemica nei suoi confronti: "Comunque ragazzi, scandalizzarsi per la foto di un sedere di schiena mi sembra un po’ esagerato. Siamo nel 2025 e ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede. Non si vede nulla, quindi ammirate un bel sedere e basta".

Nonostante gli attacchi, Luca e Yulia hanno continuato a vivere la loro storia d'amore in maniera quanto più serena possibile. Tuttavia, le polemiche e le critiche nei loro confronti non si sono placate, al punto che Giglio ha deciso di postare un lungo sfogo sui social nel quale invitava i fan a non seguire più lui e la sua fidanzata, se avevano così tanto da criticare.

GF, Luca Giglioli sbotta sui social dopo un attacco a lui e Yulia Bruschi: ecco cosa ha detto

Su Instagram, Luca Giglioli si è lasciato andare a un lungo sfogo, infastidito dall'ennesimo attacco gratuito verso la sua relazione con Yulia Bruschi, conosciuta all'interno della Casa del GF. Con un video, l'ex gieffino ha dichiarato che l'esperienza al Grande Fratello si è conclusa a fine marzo e, sebbene sia stato dinanzi alle telecamere per mesi interi, come voleva il gioco, il pubblico non lo conosce davvero e anche i fan non dovrebbero esprimere giudizi troppo duri su di lui:

"Il 31 marzo si è chiuso un capitolo che tutti noi conosciamo. Sono consapevole del fatto che per sei mesi sono stato e siamo stati nelle case di tutti gli italiani, ci avete visto emozionare, ridere, piangere, prendere delle decisioni che possono piacere e non piacere, però ricordatevi che voi non ci conoscete, se non tramite uno schermo o per quello che vi hanno raccontato o fatto vedere, ma non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai presentati quindi fondamentalmente siamo sconosciuti l’uno con l’altro"

Pur sapendo di essere un personaggio pubblico, ha proseguito Giglio, non significa che debba ricevere critiche e offese gratuite da persone che non ha mai visto, né conosce se non attraverso lo schermo. "Siamo persone in carne ed ossa e per quanto a me non me ne freghi nulla dei vostri insulti e delle vostre frustrazioni mi da fastidio perché nessuno vi da la libertà di farlo" ha proseguito infastidito l'ex gieffino.

Nel suo sfogo, Giglio ha poi aggiunto che i social dovrebbero essere usati per scopi informativi e aiutare le persone a risolvere situazioni critiche o conflitti, non certo a lanciare insulti verso gli altri in maniera così leggera. Infine, ha voluto offrire un "consiglio" ai suoi followers: "Chiudo dicendo, che senso ha aprire un telefono e andare a offendere? Non è più bello aprire un telefono e guardare un video, una foto, che vi piace e che suscita interesse? Non ci seguite, non ci guardate se non vi piacciamo ma non offendete perché è da stupidi".

Scopri le ultime news su Grande Fratello