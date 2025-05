Grande Fratello, Giglio pubblica una foto senza veli di Yulia Bruschi, è polemica

News VIP

Lo scatto hot di Luca Giglioli della sua fidanzata Yulia sui social, ha costretto l'ex concorrente del Grande Fratello a intervenire e dare spiegazioni sul suo gesto.

Sono passati oltre tre mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma la storia d’amore tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, nata sotto gli occhi del pubblico, continua a crescere giorno dopo giorno. Nonostante lo scetticismo iniziale di molti spettatori e fan del reality, convinti che la loro relazione sarebbe finita una volta spenti i riflettori della Casa più spiata d’Italia, i due ex concorrenti hanno dimostrato il contrario.

Grande Fratello, bufera social per Luca Giglioli che pubblica uno scatto hot di Yulia Bruschi

Oggi, Yulia e Luca vivono la loro quotidianità lontani dalle telecamere, con discrezione ma anche con una spontaneità che ha conquistato i cuori di migliaia di follower. Il loro legame sembra rafforzarsi giorno dopo giorno, dimostrando che, anche in un contesto televisivo spesso criticato per la sua “artificialità”, può nascere un sentimento autentico.

Sui social, entrambi condividono momenti della loro vita insieme: cene semplici, passeggiate, sorrisi complici e sguardi innamorati. E proprio su Instagram, Giglio ha catturato l'attenzione del pubblico mostrando Yulia nuda di spalle. Lo scatto hot ha suscitato molte critiche nei confronti dei due ex gieffini accusati di non rispettare il loro sentimento per poter attirare più possibile l'attenzione su di loro. Uno scatto intimo a detta di molti utenti, troppo esplicito. Il dettaglio che ha fatto infuriare una parte del web. Nel giro di pochi minuti, il post ha generato una valanga di reazioni, dividendo il pubblico tra chi ha trovato la foto artistica e sensuale, e chi invece l’ha giudicata inopportuna e poco rispettosa, sia nei confronti della privacy della Bruschi che per la sensibilità del pubblico social.

Travolto dalle critiche, Giglioli non è rimasto in silenzio e ha deciso di replicare direttamente ai suoi follower con parole chiare e senza filtri:

“Comunque ragazzi, scandalizzarsi per la foto di un sedere di schiena mi sembra un po’ esagerato. Siamo nel 2025 e ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede. Non si vede nulla, quindi ammirate un bel sedere e basta.”

