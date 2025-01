Grande Fratello, Federico Chimirri lancia una velenosa frecciata a Lorenzo Spolverato e tira in ballo Shaila Gatta

News VIP

Il nuovo concorrente del Grande Fratello, Federico Chimirri, sembra avere le idee molto chiare su Lorenzo Spolverato: secondo lui, il modello milanese sarebbe disposto a tutto per vincere il reality show.

Dopo essersi duramente scontrato con Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è finito nel mirino del nuovo concorrente Federico Chimirri. Il giovane dj e chef, infatti, si è lasciato andare a delle confidenze nel Tugurio in cui ha definito il modello milanese un grande stratega.

Federico Chimirri contro Lorenzo Spolverato

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione definitiva dell'attore Luca Calvani, hanno fatto il loro ingresso in Casa Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Proprio quest'ultimo sembra avere le idee molto chiare su alcuni concorrenti ancora in gioco come Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

Dopo aver passato la serata nel Tugurio insieme a Pamela Petrarolo, Javier Martinez e Stefania Orlando, Federico ha rivelato il suo pensiero su alcuni concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Senza mezzi termini, il giovane dj e chef ha puntato il dito contro Jessica e poi ha sganciato una vera e propria bordata contro Lorenzo, che secondo lui sarebbe disposto a tutto pur di vincere il programma: "Jessica non riesco bene a capirla. Lorenzo è molto stratega. Se lui dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale lo farebbe subito". Affermazioni che hanno colpito Stefania e Javier.

Leggi anche Scoppia la passione al Gf tra Javier e Zeudi!

Dopo aver rivelato il suo pensiero su Jessica e Lorenzo, Federico ha commentato il rapporto speciale nato nella Casa del Gf tra Helena Prestes e Javier. Senza troppi giri di parole, il nuovo concorrente ha ammesso di aver tifato per loro e allo stesso di aver apprezzato il comportamento corretto del pallavolista argentino:

Mi è dispiaciuto che a te Javier non sia piaciuta Helena da quel punto di vista. Tu sei stato sincero e molto bravo perché con una coppia come quella potevi arrivare lontano e non hai mai giocato su una finta storia. Sei da apprezzare, ma da fuori mi è dispiaciuto. Facevo un po’ il tifo per voi. Altri avrebbero cavalcato la situazione.

I dubbi di Javier Martinez

Pamela Petrarolo ha approfittato del momento per chiacchierare con Javier Martinez e scoprire qualcosa in più circa le sue reali intenzioni con Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Il pallavolista argentino ha ammesso di essere in una situazione di stallo: da un lato vorrebbe conoscere meglio l'ex Miss Italia, dall'altra non vorrebbe deludere e far soffrire la modella brasiliana.

Dopo aver ascoltato Javier, Pamela lo ha invitato a riflettere. Secondo lei, Helena dovrebbe farsi da parte: "Se lei vuole bene a te e a Zeudi, io credo che una piccola parte di altruismo la debba tirare fuori. Quando vuoi bene, anche se quella cosa non ti piace, non puoi non essere felice". L'ex tentatore di Temptation Island, però, ha spiegato anche di non essersi lasciato andare con Zeudi soprattutto per l'infatuazione che quest'ultima ha nei confronti della modella: "Questo ha un peso molto importante. Secondo me sa bene quello che vuole, ma dall'altra parte non è ricambiata". Quale sarà la verità?

Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in onda domani giovedì 30 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti a rischio eliminazione sono: Helena, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Ilaria Galassi. Dopo Luca Calvani, chi uscirà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.