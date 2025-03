Grande Fratello, Lory Del Santo vuole Lorenzo Spolverato nel cast della prossima stagione di The Lady

News VIP

Lory Del Santo vorrebbe che Lorenzo Spolverato, attuale concorrente del GF, entri nel cast della prossima stagione della sua serie, The Lady!

Lorenzo Spolverato potrebbe avere già una porta aperta per il post-Grande Fratello: il modello milanese, infatti, ha attirato l'attenzione di Lory Del Santo, regista della webserie The Lady. Come rivelato da Alfonso Signorini nell'ultima puntata del reality show di Canale 5, Del Santo vorrebbe che anche Spolverato entrasse a far parte del cast della prossima stagione della sua serie.

GF, Lory Del Santo vuole Lorenzo Spolverato nel cast di The Lady

Il modello milanese e primo finalista ufficiale del reality show non ha mai nascosto di desiderare anche una carriera nel mondo della tv e del cinema e chissà che questa esperienza al GF non gli permetta di aprire diverse porte. Nel frattempo, Spolverato sembra aver attirato l'attenzione di Lory Del Santo, che ha ammesso che vorrebbe il gieffino nel cast della prossima stagione di The Lady.

Come rivelato da Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera, giovedì 6 marzo, Lory Del Santo avrebbe espresso interesse per Lorenzo Spolverato e per provarlo, il conduttore ha letto una parte delle dichiarazioni della regista a Nuovo Tv: "Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà".

Per annunciare la notizia e ricevere dal gieffino conferma delle parole della regista, Alfonso Signorini gli rivela che una nota regista vorrebbe ingaggiarlo nel suo prossimo lavoro e gli chiede di prepararsi per una prova che dimostri le sue doti di attore.

GF, Lorenzo Spolverato nel cast di The Lady? La proposta di Lory Del Santo

Ironizzando, Alfonso Signorini ha chiesto a Lorenzo Spolverato di prepararsi a recitare un monologo perché una nota regista, di cui ha letto poi le dichiarazioni su Nuovo Tv senza svelare che si trattasse di Lory Del Santo, seguiva la diretta del GF e magari nel vederlo recitare avrebbe potuto sceglierlo per il suo prossimo progetto.

Il conduttore gli dà anche una scena su cui recitare: Spolverato e Shaila sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio, ma la ballerina decide di abbandonare il compagno a una settimana dal lieto evento. Lorenzo, perciò, si esibisce improvvisando sulla base di queste informazioni e solo alla fine della performance Signorini gli rivela che si tratta di Lory Del Santo.

Poiché nelle sue dichiarazioni la regista aveva ammesso di conoscere bene il modello, Signorini gli chiede spiegazioni: "Al settimanale Nuovo ha detto che ti conosce bene e che ti aspetta per una cena. Ti vuole per la nuova stagione di The Lady. Ma veramente vi conoscete?". A sorpresa, Lorenzo conferma che i due si sono incontrati qualche anno fa, tramite il suo agente e che non si aspettava che la regista lo ricordasse.

