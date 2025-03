Grande Fratello, Jessica Morlacchi criticata da una nota showgirl: "Utilizzava lo stesso atteggiamento verso Amanda"

News VIP

Il comportamento assunto da Jessica Morlacchi nei confronti di Chiara Cainelli al Grande Fratello ha scatenato una polemica sui social e provocato la reazione anche della showgirl Angela Melillo.

Domani, lunedì 10 marzo 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, la finalista Jessica Morlacchi è stata duramente criticata sui social da una nota showgirl per il comportamento assunto nei confronti di Chiara Cainelli.

Angela Melillo critica Jessica Morlacchi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 marzo 2025, Chiara Cainelli è finita nel mirino della maggior parte dei concorrenti della Casa per il comportamento poco rispettoso assunto nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Tra tutti, quella che ci è andata più pesante è stata Jessica Morlacchi, che ha definito la concorrente trentina "una profumiera".

Dure affermazioni che hanno provocato la reazione immediata di Alfonso D'Apice, che ha deciso di intervenire in diretta per difendere la sua fidanzata Chiara, ma anche di Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, che ci hanno tenuto a mettere in guardia l'amica. Se nelle Casa in molti hanno rivelato di aver trovato esagerato e fuori luogo l'attacco della concorrente romana, fuori una nota showgirl ha voluto dire la sua sui social. Stiamo parlando di Angela Melillo che, senza mezzi termini, ha criticato Jessica:

Sentir dare della poco di buono da una donna ad un’altra donna è veramente poco carino. Vidi tempo fa video dove la stessa persona utilizzava lo stesso modus operandi verso Amanda, tant’è che lo scrissi pure, ma non ci fu tutto questo scandalo. Come mai?

Chiara e Lorenzo a confronto

Chiara Cainelli sembra non aver ancora superato le critiche ricevute nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello. Ancora provata e delusa, la concorrente trentina ha deciso di confrontarsi con il suo amico Lorenzo Spolverato, rivelandogli di aver avuto l'impressione che le sue scuse non siano state ben accolte dagli altri inquilini.

Dopo aver ascoltato il suo sfogo, Spolverato le ha consigliato di pensare a se stessa, di ignorare le critiche e chi la fa sentire sbagliata. "Ci stanno questi momenti, solamente non colpevolizzarti tanto e troppo, perchè non te lo meriti" ha continuato il finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nonostante i recenti fraintendimenti, l'amicizia fra i due concorrenti sembra essere ancora più forte di prima.

Ricordiamo che Chiara è in nomination insieme a Zeudi Di Palma, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Quello che le concorrenti non sanno, però, è che il televoto non è per l'eliminazione dal gioco, ma per la proclamazione del terzo finalista del Gf. Chi, dopo Lorenzo e Jessica, riuscirà a conquistare un posto in finale? L'appuntamento con il reality show è per domani, lunedì 10 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

