Grande Fratello, Lorenzo Spolverato smentisce i rumors sulla sua vita sentimentale: "Non siate bigotti"

News VIP

Dopo gli ultimi avvistamenti in compagnia di una misteriosa ragazza, l'ex concorrente del GF, Lorenzo Spolverato, è intervenuto a smentire i rumors su un possibile flirt.

Dopo i recenti avvistamenti insieme a una misteriosa ragazza bionda, Lorenzo Spolverato è intervenuto a smentire i rumors sul presunto flirt. Ecco cosa ha rivelato in un video l'ex concorrente del Grande Fratello.

GF, Lorenzo avvistato con una misteriosa ragazza bionda: nuovo flirt?

Pochi giorni fa, Lorenzo Pugnaloni aveva riportato alcune segnalazioni riguardanti Lorenzo Spolverato, modello milanese divenuto noto per aver preso parte all'ultima edizione del GF. Nella Casa più spiata d'Italia, il gieffino aveva stretto una relazione con Shaila Gatta, ma la sera della finale, l'ex velina di Striscia la Notizia aveva deciso di interrompere la loro storia. Il loro rapporto era stato caratterizzato da furiose liti e diversi momenti discutibili, tanto che sui social non erano tardate ad arrivare le prime polemiche sugli Shailenzo. Nonostante ci fosse anche una grande fetta di pubblico che sosteneva la coppia, in occasione dell'ultima puntata, in diretta nazionale, Shaila aveva chiuso con Lorenzo, non fornendogli nessuna particolare spiegazione.

Tra i due non c'è stato alcun ritorno di fiamma e mentre l'ex gieffina ha festeggiato il compleanno insieme all'ex rivale Zeudi Di Palma, Lorenzo è stato avvistato in Sicilia insieme a una misteriosa ragazza bionda. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, la ragazza in questione si chiama Ilaria ed è stata paparazzata accanto al modello milanese in un noto resort siciliano, durante uno spettacolo teatrale. Nonostante tutti gli indizi sembrassero puntare a un flirt e indicassero che Lorenzo aveva voltato pagina dopo Shaila, l'ex concorrente del GF ha deciso di intervenire e smentire quanto riferito sul suo conto.

GF, Lorenzo Spolverato interviene e smentisce i rumors: "Esiste l'amicizia tra uomo e donna, non siate bigotti"

Con un video sui social, Lorenzo Spolverato ha smentito categoricamente i rumors sul suo presunto flirt con la misteriosa Ilaria. Il modello, infatti, ha postato nel suo canale broadcast un filmato nel quale ha risposto alle insinuazioni collegate al suo nome che si sono diffuse negli ultimi giorni. Ironizzando e indicando la foto di una modella dietro di lui, Spolverato ha negato di avere una nuova compagna: "Lei no, lei è un poster, è un cartellone".

Poi si è rivolto ai suoi followers e li ha incoraggiati a non correre a nessuna conclusione affrettata, fidandosi di supposizioni prive di fondamento come quella secondo cui lui e Ilaria sarebbero una coppia. Il modello ha proseguito dicendo di essersi preso del tempo per rispondere e dare spiegazioni: "Da una parte dico, c’è tanto di quel dispiacere perché leggo di quelle robe. Perché ogni volta questa. Dall’altra quando mi prendo del tempo e non dico che smentisco, però affronto le situazioni dando spiegazioni. Ho pensato che se avessi messo una foto con lei alle spalle qualcuno pensa sia la mia fidanzata".

Infine, l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha invitato i fan ad avere una mente aperta e a contemplare la possibilità che solo perché due persone sono viste nello stesso luogo, non significhi che abbiano un flirt: "Non è che se uno frequenta lo stesso posto o fanno la foto nello stesso posto allora. Esiste l’amicizia tra uomo o donna, usciamo da questa mentalità bigotta. Concentratevi sulle cose serie. Basta. Lei è una mia amica".

Come sempre sei un GRANDE #lorenzospolverato difendi la tua vita privata perche è TUA SOLTANTO x il resto W l'amicizia W L'amore in tutte le sue forme e W x te Lollo che sei UNICO e noi ti amiamo proprio perché sei cosi !!! Non cambiare mai 💚💚 #lolliners pic.twitter.com/pUv40kJ9GS — gabryvic (@gabryvic1) August 15, 2025

Scopri le ultime news su Grande Fratello