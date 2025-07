Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."

News VIP

L'ex concorrente del GF, Lorenzo Spolverato, si è lasciato andare a una lunga confessione sui social: ecco cosa ha rivelato!

Lorenzo Spolverato è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello e si è fatto molto notare sia per la relazione (alquanto problematica) con Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, ma anche perché spesso si è reso protagonista di avvenimenti discutibili, che hanno portato a provvedimenti disciplinari e al biasimo collettivo. Di recente, il modello milanese è stato in Africa, per un viaggio e al suo ritorno si è lasciato andare senza freni a uno sfogo sui social: ecco cosa ha rivelato.

GF, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: ecco cosa ha detto

Nella Casa del GF, Lorenzo Spolverato è stato particolarmente attivo, sia come concorrente singolo, sia in coppia: la sua relazione con Shaila ha spinto un intero fandom, gli Shailenzo, a schierarsi dalla sua parte e a difendere i due protagonisti - molto spesso indifendibili - a spada tratta. Immaginatevi perciò la grande sorpresa dei fan della coppia quando, nel corso della finale, in diretta nazionale, Shaila ha deciso di troncare la sua relazione con Lorenzo, accusandolo di aver avuto con lei un comportamento tossico e manipolatore.

Da lì, gli Shailenzo hanno deciso di dividersi, tra chi supportava il modello e chi era invece dalla parte di Shaila. Nonostante la speranza comune fosse quella di vederli tornare insieme, in più di un'occasione Spolverato ha sottolineato che era meglio che ognuno proseguisse per la sua strada e, di recente, ha anche ribadito che Shaila era un capitolo chiuso della sua vita. Non sono mancate le confessioni sui social in cui parlava di star vivendo momenti complessi e difficili, che mettevano a dura prova la sua serenità mentale, motivo che lo aveva spinto a partire per un viaggio in Africa.

Sul continente, Spolverato ha ammesso di subirne il fascino e che con i suoi colori e suoni gli aveva rapito il cuore: "Tra tramonti a Table Mountain, foche, pinguini e scimmie best friend e quei momenti di pura gioia quando ballo con i bimbi e la gente locale, sentendo il legame vero che ci unisce. E quel momento unico al Cape of Good Hope, che rimarrà per sempre con me. Questa avventura sta diventando magia pura".

GF, sfogo social di Lorenzo Spolverato: "Avevo bisogno di..."

Di rientro da questo viaggio così mistico e ricco di emozioni, Lorenzo Spolverato ha deciso di sfogarsi sui social e parlare senza freni dei suoi sentimenti e di ciò che ha vissuto in questo periodo. L'ex concorrente ha postato su Instagram alcuni suoi pensieri, rivelando di sentire già una forte nostalgia per l'Africa e l'atmosfera che c'era lì: "Ti spoglia delle apparenze" ha scritto "e ti costringe a guardarti davvero. Ti cambia ti ricorda cosa conta davvero, la semplicità, i legami, i valori. Dopo un viaggio così tutto il resto sembra più lontano e più finto".

Le sue parole sono parse una frecciatina a qualcuno degli ex inquilini - magari proprio Shaila? - e nel suo sfogo, il modello ha sottolineato di come, dopo l'esperienza in Africa, senta ancora di più il bisogno di isolarsi e godersi la solitudine, per potersi concentrare meglio su sé stesso, senza "nessuno intorno che ti dica cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Solo tu con la tua verità". Infine, ha poi aggiunto, questo bisogno di solitudine è anche una conseguenza diretta dell'eccessivo uso e attaccamento ai social, sui quali tanti si rifugiano in cerca di like e approvazione:

"Ma la felicità non è lì. Non c’è filtro che possa restituirci solo ciò che la realtà ci regala"

Invece, ha proseguito il modello, ciò di cui lui è alla ricerca è molto altro, una verità che nasce nella realtà, lontano dalle finzioni dei social. Lorenzo Spolverato ha poi concluso il suo sfogo con un invito all'autenticità e con la speranza che le sue parole aiutino gli altri a sentirsi meno soli: "Non sono un maestro, non ho lezioni da dare, anzi so che siamo tutti uguali fragili e meravigliosamente imperfetti e tutto questo vale anche per me​".

Scopri le ultime news su Grande Fratello