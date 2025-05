Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sbotta sui social: ecco cosa è successo

News VIP

Il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, si è lasciato andare a un duro sfogo sui social nei confronti di alcune fan che continuano a mandargli regali di coppia: "Basta, siete pesanti".

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è ormai un lontano ricordo. Eppure, le fan degli Shailenzo continuano a mandare regali di coppia. Un comportamento che ha stancato e parecchio infastidito il discusso finalista del reality show, che ha sbottato sui social.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato

Il Grande Fratello è finito da ormai diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Lorenzo Spolverato, che nelle ultime ore si è lasciato andare a un duro sfogo sui social. Il motivo? Come riporta Biccy, il modello milanese e finalista dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha chiesto più volte alle sue fan di non spendere soldi in regali, soprattutto di coppia e di non taggare Shaila Gatta nelle foto, ma senza successo.

Infastidito dalla situazione e dal comportamento di alcune fan, che si sono anche lamentate che lui non si è mostrato felice di ricevere i regali di coppia, Spolverato ha deciso di intervenire sui social e chiarire la sua posizione. "Nel momento in cui arrivano queste cose non mi piace, ho chiesto gentilmente di non farle arrivare, di non spendere più soldi per regali di coppia, e continuano ad arrivare" ha esordito il milanese, che ha poi invitato tutti a lasciare la diretta qualora non fossero d'accordo con le sue scelte:

Leggi anche Yulia e Giglio a Temptation Island? Parlano i due ex gieffini

Finitela, perché siete pesanti. Perché siete lì che prima fate il regalo, poi dopo lo mandate, poi dopo uno lo prende, lo scarta, dice di metterlo sotto il letto, ma sotto il letto non va bene. Basta, dalle 3200 persone che ci sono in diretta in questo istante, se qualcuno tra gli Shailenzo, qualcuno del fandom, decide di andare via perché io ho deciso di fare la mia vita e di seguire la mia strada, di fregarmene dei regali di coppia perché finiscono effettivamente sotto il letto, perché sto pensando alla mia vita, se volete uscire, rimaniamo in quattro, ma saremo le quattro persone migliori del mondo, più felici. Per favore, finitela, andiamo avanti… Anche oggi qualcuno si è messo lì a rovinare tutto e a scrivere delle cose e io prendo pure del tempo per giustificarmi.

La frecciatina di Shaila a Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa la cantante Jessica Morlacchi. Nonostante i fan abbiano sempre sperato in un ritorno di fiamma, la ballerina campana e il modello milanese hanno rivelato che, dopo una lunga chiacchierata, hanno deciso di prendere ognuno la propria strada.

Tuttavia, da alcune frecciatine lanciate dall'ex velina di Striscia la Notizia sui social contro Spolverato, pare che tra i due ex concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sia finita in modo così sereno come dicono, anzi. In un video pubblicato su TikTok, infatti, Shaila ha affermato: "È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cos'hai passato? Puoi non essere d'accordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice". Frecciatine che sembrerebbero un chiaro riferimento al finalista milanese, sebbene lei non l'abbia citato direttamente. Sarà davvero così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.