Grande Fratello, Giglio parla di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Se fuori non si è una coppia ben salda è dura"

Gli ex gieffini Giglio e Yulia Bruschi, hanno parlato delle coppie che si sono formate nell'ultima edizione del Grande Fratello.

Tra i volti più ricordati dell’ultima edizione del Grande Fratello ci sono sicuramente Luca Giglioli e Yulia Bruschi. La loro storia d’amore, nata sotto gli occhi delle telecamere, prosegue ancora oggi, nonostante la distanza.

Grande Fratello, intervista a Giglio e Yulia Bruschi: "Helena e Javier sono molto affiatati, hanno molte cose in comune"

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, i due ex concorrenti hanno raccontato come stanno vivendo il loro rapporto fuori dalla Casa e hanno detto la loro su alcune delle altre coppie nate durante il programma. Giglio, in particolare, ha vissuto molto intensamente la storia d'amore ora giunta al capolinea nata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Giglio ha parlato dell’esperienza televisiva che, per lui, era completamente nuova:

"È stata la mia prima esperienza in televisione, non avevo neanche mai visto il Grande Fratello, ma sono riuscito a prendere tutto il bello da questa esperienza, dall’amicizia all’amore, sono arrivato quasi in semifinale, ci sono stati momenti brutti, ma quelli belli sono stati di più, anche se fuori ti devi scontrare con la vita reale, conosci davvero le persone, c’è più libertà, ci si sceglie e magari amicizie che hai creato lì dentro si perdono, però rimane un bel ricordo."

Parole sincere, che mostrano quanto il confine tra realtà e realtà televisiva sia sottile. Anche Yulia ha espresso una valutazione lucida del suo percorso:

"Il mio percorso si è interrotto un po’ troppo presto, avrei voluto andare diversamente, ma indietro non si torna. Lo rifarei più a cuor leggero, è stata tosta, non è un’esperienza per tutti perché entrano in gioco aspetti di noi stessi che non affrontiamo mai. Si è interrotto dopo quattro mesi, ma mi ha dato tanto, l’amore, altre persone che ho piacere di rivedere."

Entrambi, quindi, sembrano aver tratto il massimo dall’avventura, pur riconoscendo le difficoltà che comporta. Riguardo al loro rapporto fuori dalla Casa, Giglio ha spiegato:

"Quello che si era creato tra noi all’interno della Casa è rimasto tale, oggi viviamo una relazione a distanza, ma ci vediamo ogni settimana. Nel tempo che siamo stati in casa abbiamo sempre pensato ai nostri progetti futuri, oggi ci troviamo a mettere delle X sui progetti che stiamo realizzando, magari più avanti ci sarà anche la convivenza, però le cose vanno fatte per bene perché a volte fare le cose con l’istinto ti frega."

Una visione matura e realista dell’amore nato in un contesto poco ordinario, ma vissuto ora con concretezza. Quando si parla delle altre coppie del reality, le opinioni diventano più articolate. Riguardo alla fine del rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l'ex gieffino ha detto:

"Io parlo dalla mia prospettiva, è difficile essere imparziale perché ho vissuto entrambi. Nella Casa conoscevo tutti i punti per fargli trovare una quadra, quando è finito il Grande Fratello ho lasciato che ognuno facesse la propria strada, anche perché non vivendo più con loro non conosco più i loro pensieri, dopo aver chiesto cosa volessero fare mi trovo a poter solo alzare le mani. Spezzo una lancia a favore delle coppie, è normale che all’interno della Casa si vive in una situazione ristretta, ma fuori se non si è una coppia ben salda è dura, per questo non so come sarebbe andata tra loro se fossero rimasti insieme, quindi è giusto che oggi vivano da singoli e pensino ai loro progetti futuri. Un rapporto di amicizia o amore messo in un contesto amplificato non è lo specchio della realtà e quando si esce bisogna fare i conti con questa cosa. Non si parla di un gioco, ma di vita e questo ci tengo a sottolinearlo."

Una riflessione che coglie perfettamente il passaggio tra dinamiche da reality e sfide quotidiane. Dello stesso parere anche Yulia:

"Abbiamo cercato di dare spazio a entrambi non mettendo molta bocca, perché poi viverci fuori è difficile dopo un percorso turbolento come il Gf. Ognuno deve trarre il meglio da questa esperienza."

Parlando invece di un’altra coppia molto commentata, quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez, Yulia si è mostrata più cauta:

"Helena e Javier li vedo molto affiatati, hanno molte cose in comune, però secondo me parlare di matrimonio e di figli mi sembra un po’ presto, ci sono tante notizie un po’ fake nel web, loro lo sapranno meglio di noi, a me piacciono."

Dall’amore alla voglia di nuove sfide, entrambi hanno rivelato il loro interesse per un altro celebre reality: L’Isola dei Famosi. Giglio non ha nascosto il suo entusiasmo:

"A me piacerebbe partecipare all’Isola, è il mio mondo, parteciperei anche adesso, se per assurdo al Grande Fratello mi sento a disagio, in un’isola mi sentirei perfettamente a mio agio. L’entusiasmo ci sarebbe stato e anche tante sorprese secondo me. Non so perché quest’anno ci siano così tanti ritiri, forse hanno puntato sulle persone sbagliate. Oggi ci sono troppi giovani adattati e che non hanno spirito di adattamento, sono sempre i giovani che abbandonano, è vero che è un contesto televisivo, però dimostriamo che noi giovani ci sappiamo adattare. Magari a sorpresa uno di noi due entrerà."

E Yulia è sulla stessa lunghezza d’onda:

"Anche a me piacerebbe partecipare, sono molto competitiva, mi piacciono le sfide. Il contesto è differente, ci sono tante prove anche a livello corporeo da affrontare. I ritiri? Una persona parte con i migliori presupposti, poi quando ti trovi in quella situazione è diverso. Ci lamentiamo che non abbiamo possibilità lavorative, però siamo noi spesso che non ci diamo da fare."

Infine, sul reality Temptation Island, la risposta è stata netta:

"Temptation Island? No grazie, Yulia ha già dato, io no ma non abbiamo intenzione di partecipare."

