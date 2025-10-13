Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"

News VIP

A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha parlato della possibilità di rivederlo in tv e ha colto l'occasione per lanciare una stoccata a una sua ex compagna di gioco.

La nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, l'ex discusso gieffino Lorenzo Spolverato è tornato sui social per fare un bilancio del suo ultimo anno e lanciare qualche frecciatina alla sua ex compagna di gioco Helena Prestes.

Lorenzo Spolverato vuota il sacco sui social

È tutto pronto per la terza puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 13 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, un ex discusso e amato concorrente della passata edizione del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini è tornato a parlare della sua prima esperienza televisiva.

Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, che è stato uno dei concorrenti più chiacchierati e discussi della 18esima edizione del Gf grazie anche alla turbolenta storia d'amore con la ballerina Shaila Gatta. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, il milanese ha parlato della possibilità di rivederlo sul piccolo schermo e chiarito una volta per tutte la sua situazione sentimentale:

Questi incontri con Mediaset hanno processi molto lunghi, posso solamente dire tutto molto positivo. Io sto scaldando i motori! Possono dire ciò che vogliono, non sto frequentando nessuno!

La frecciata di Lorenzo

Tra i protagonisti indiscussi della passata edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi, c'è stato senza ombra di dubbio anche Lorenzo Spolverato. Durante i 6 lunghi mesi all’interno della Casa più spiata d'Italia, il modello milanese è finito più volte al centro di numerose critiche e polemiche sia per la turbolenta relazione con Shaila Gatta che per i suoi atteggiamenti decisamente sopra le righe.

A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al reality show, Lorenzo ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan sui social e ha colto l'occasione anche per lanciare una bella frecciatina a Helena Prestes. A chi gli ha chiesto se rivedere un ex di nascosto per lui sarebbe un tradimento, il modello ha dichiarato: "Se vedi un ex di nascosto un motivo c’è. E quando la fiducia traballa pure un caffè può pesare come un macigno. I rapporti veri ti danno ossigeno…ma solo se glielo dai anche tu. E se manca si soffoca".

Parole che sembrano fare riferimento alla delicata situazione della modella brasiliana che, durante l’ospitata a Verissimo, aveva parlato del momento difficile che hanno attraversato lei e Javier Martinez dopo le gravi dichiarazioni rilasciate dal suo ex Carlo Motta. Arriverà una replica da parte di Helena? Staremo a vedere.

