Grande Fratello, Lorenzo Spolverato polemizza contro gli influencer a Venezia: "Che cosa ci fanno lì?"

L'ex concorrente del GF, Lorenzo Spolverato, ha pubblicato un video in cui polemizzava contro gli influencer che hanno deciso di sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ecco cosa ha detto!

L'82esima Mostra del Cinema di Venezia è attualmente in corso e sul red carpet non sono mancati gli influencer, oltre alle star del cinema, registi e operatori del settore. A polemizzare contro la presenza degli influencer sul tappeto rosso è intervenuto con un video Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello.

GF, polemica di Lorenzo Spolverato contro la presenza degli influencer a Venezia 82

Lorenzo Spolverato è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del GF: nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il modello milanese si è fatto notare per la relazione con Shaila Gatta e un comportamento che da più di un coinquilino è stato definito arrogante e teatrale. Eliminato nel corso della finale, Spolverato è tornato alla sua vita di tutti i giorni e di recente è finito al centro dei rumors per la presunta relazione - poi smentita - con una nuova fiamma, dopo la fine della turbolenta storia con Shaila Gatta. Da sempre molto attivo sui social, Lorenzo ha postato un video nel quale esprimeva una certa polemica nei confronti degli influencer presenti a Venezia 82.

Da diversi anni, infatti, sul tappeto rosso di una delle kermesse cinematografiche più importanti del settore sfilano diversi personaggi non necessariamente legati al mondo del cinema, come Giulia De Lellis o Giulia Salemi, per non parlare di diversi volti del mondo della tv, provenienti da reality e programmi come Uomini e Donne o lo stesso GF. Questo è il caso di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che l'hanno scorso hanno fatto parlare presentandosi con delle scarpine da neonato, sebbene l'ex dama del parterre non fosse in dolce attesa. Quest'anno, secondo alcuni rumors, toccherebbe anche a Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno condiviso la Casa con Lorenzo Spolverato e sono stati tra i suoi principali avversari nel reality. Ma cosa ha detto Lorenzo in questo video, mostrandosi in disaccordo con la presenza degli influencer sul tappeto rosso?

Lorenzo Spolverato contro gli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia

Oggi, mercoledì 3 settembre, Lorenzo Spolverato ha deciso di postare sui social un video nel quale esprimeva il suo disaccordo per la presenza degli influencer sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il modello milanese ed ex gieffino, infatti, ha dichiarato di trovare imbarazzante che personaggi come titktoker e influencer sfilino sul tappeto rosso, quando non hanno nulla a che vedere con il mondo del cinema.

"Parliamo del fenomeno Venezia. Anche quest'anno sono stati invitati influencer, tiktoker, content creator e non è la prima volta che capita. Da tempo c'è un metodo di comunicare diverso, si punta alla visibilità piuttosto che ad altro" ha iniziato il suo sfogo l'ex gieffino, per poi bloccare le critiche degli haters, dichiarando che le sue dichiarazioni non nascevano dalla gelosia di non essere presente lì, perché è stato invitato a Venezia 82, ma perché non è da influencer che vorrebbe sfilare sul tappeto rosso:

"Non iniziate a dire che sono geloso o invidioso, anche perché sono stato invitato anche io, ma preferisco vivere il festival in un altro modo"

Lorenzo ha proseguito la sua invettiva contro gli influencer, lanciando una frecciatina ai titktoker, ricordando che "stare su TikTok non vuol dire recitare". Dalle sue dichiarazioni è evidente che Lorenzo Spolverato non disdegnerebbe il tappeto rosso di Venezia, ma vorrebbe arrivarci come attore e non come influencer. Un sogno che potrebbe realizzarsi, dato il suo desiderio di diventare un attore professionista e che sembrava iniziare a concretizzarsi con il suo ingresso nel cast de Il Paradiso delle Signore, la popolare Soap di Rai1. Notizia che però è stata poi smentita dalla produzione della fiction.

Amore stupendo sarebbe stato meraviglioso ammirarti in tutto il tuo splendore in smoking💚💚💚💚

Confidiamo nel prossimo anno di poterti vedere brillare sul Red carpet nelle magnifiche vesti magari di attore💪🍀💪🍀💪#lolliners #shailenzo pic.twitter.com/UY1h5ugG5A — Mary (@Mary78094496141) September 3, 2025

