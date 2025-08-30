Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nel cast de Il Paradiso delle Signore 10?

News VIP

Lorenzo Spolverato, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, potrebbe entrare a far parte della decima stagione della soap Il Paradiso delle Signore.

E se non fosse abbastanza l’avventura televisiva che per mesi l’ha reso protagonista su Canale 5, il pubblico potrebbe ritrovare ancora un volta Lorenzo Spolverato sul piccolo schermo nella soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in una soap

Nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato uno dei grandi protagonisti assoluti. L’attore ha intrapreso una relazione con Shaila Gatta, una love story travagliata fatta di momenti romantici, momenti di forte tensione che hanno creato scompiglio nel pubblico, effusioni sensuali davanti al resto dei concorrenti, urla e litigi, poi promesse romantiche degne di una soap. E proprio in una nota soap di Rai 1, dopo essersi fatto notare nella casa del Gf per lunghi mesi, potrebbe approdare Spolverato che di mestiere, lo ricordiamo, fa l’attore.

Lorenzo è finito al centro dei rumors negli ultimi giorni, a causa della sua vita sentimentale dato che è stato pizzicato in compagnia di una nuova ragazza, mentre le fan ancora sperano in un possibile ritorno di fiamma con Shaila. Una speranza vana dato che lei è stata più che chiara, dopo averlo scaricato in diretta nazionale durante la Finale del reality show di Canale 5: nessun ripensamento ora e mai. Nel frattempo, giunge una nuova indiscrezione che riguarda, questa volta, il futuro professionale dell’ex gieffini e a lanciarla è Deianira Marzano, che riporta la segnalazione di una sua fan.

Grande Fratello, Lorenzo nel cast de Il Paradiso delle Signore?

Da lunedì 8 settembre 2025 torna Il Paradiso delle Signore con la decima stagione della soap, che da anni raccoglie ascolti record su Rai 1. Secondo una recente indiscrezione, anche se non ancora annunciato pubblicamente, ci sarà anche Lorenzo Spolverato nel cast. Il protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, infatti, è stato avvistato negli studi dove si registrano le scene del Paradiso.

“Ieri mattina Lorenzo era negli studi de Il Paradiso delle Signore. Tempo fa studiava un copione, dicono che sarà uno dei protagonisti”.

Possibile che Spolverato sia uno dei nuovi volti della soap, dopo il clamore che ha suscitato al Gf con il suo percorso altalenante e la love story con Shaila Gatta? Solitamente le new entry sono annunciate ben prima della messa in onda, ma è possibile che Lorenzo abbia un ruolo minore e non fisso nella soap, e dunque verrà annunciato più avanti a sorpresa per stupire gli spettatori. Certo, l'efetto sorpresa funziona se si tratta di una bella sorpresa.

