Grande Fratello, Lorenzo Spolverato getta via tutti i regali di Shaila Gatta: "Tutto da buttar via"

In seguito a un nuovo scontro al GF, Lorenzo Spolverato ha gettato via tutti i regali della ballerina raccolti durante la loro relazione: la reazione della gieffina.

Nonostante Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si siano detti addio, le tensioni nella Casa del Grande Fratello tra i due gieffini non si sono placate. Durante le pulizie notturne, gli Shailenzo non fanno che lasciarsi frecciatine e il modello milanese ha deciso di gettare via i regali che la ballerina gli ha fatto in questi mesi di relazione, in segno di disprezzo e definitiva chiusura tra loro.

GF, Shaila e Lorenzo ancora ai ferri corti: "Mi hai augurato in bocca al lupo per tutto, ora non mi parlare"

Le pulizie nella Casa sono diventate una nuova occasione per Shaila e Lorenzo di litigare e lanciarsi frecciatine: mentre riordinavano il salotto, Shaila ha suggerito con pungente ironia di consigliare a Tommaso e Maria Vittoria di lasciarsi, così avrebbero vissuto meglio le ultime settimane nella Casa del GF. Quando Lorenzo le ha risposto a tono, Shaila ha replicato "Non ho certo bisogno di te che mi dici queste cose. Mi hai detto 'in bocca al lupo per tutto', vedi tu se a 30 anni mi devi dire queste cose". Lorenzo si è dimostrato infastidito dalle parole della ballerina e ha continuato a punzecchiarla, senza mai però fermarsi per parlarle faccia a faccia.

I due si sono ritrovati in cucina per riordinare e Shaila gli ha ricordato che la loro storia è finita e che lei non gli deve più nulla, né è più obbligata ad ascoltare le sue recriminazioni: "Non ho più bisogno della tua finzione, fingi con gli altri. Io ti conosco, non devi fingere con me". Quando il modello le ha fatto notare che non era certo una maniera matura di affrontare la loro discussione, Shaila ha ribadito che non ha intenzione di ascoltarlo e che preferirebbe essere lasciata in pace.

Il modello milanese ha replicato che "non devi certo insegnarmi la vita, tu che sei una bambina di due anni", ma la modella si è limitata a sbuffare e ad allontanarsi, per nulla intenzionata a riaprire un dialogo con il modello. Anche nelle scorse ore, parlando con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, Shaila Gatta ha analizzato la fine della storia con Lorenzo Spolverato e ha ammesso di non essere fiduciosa che possa esserci qualcosa tra di loro al di fuori della Casa: "Non mi manca più come prima, ora so che merito molto di meglio".

GF, il gesto di Lorenzo Spolverato colpisce Shaila Gatta: il modello getta via i regali dell'ex fidanzata

Infastidito dalla discussione con Shaila Gatta e desideroso di mettere un punto alla storia con l'ex velina, Lorenzo Spolverato si è reso protagonista di un gesto molto forte, che ha fatto discutere sui social. Approfittando delle pulizie generali insieme agli altri concorrenti del reality show di Canale 5, il modello ha deciso di gettar via i regali che ha ricevuto da Shaila nel corso dei mesi trascorsi come coppia nella Casa.

Il primo dei regali che è finito nella busta dell'immondizia è stato un quadro che Shaila aveva realizzato per lui qualche mese fa. Il suo gesto è stato accompagnato da una frase che ha scatenato qualche polemica sui social: "Tutto il rispetto che ti ho portato ecco dove finisce, nell'immondizia, così te lo ricordi".

Le sue parole sono state considerate eccessive da parte di molti fan della ballerina, ma anche da diversi ex sostenitori della coppia Shailenzo. "Se trovate un amore così, scappate. Non ha nulla di sano" ha scritto un utente su X, commentando negativamente il comportamento del gieffino verso Shaila.

E quando incontrate un amore così, scappate. Perché di sano non ha proprio nulla.#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/wtsQtnYpk3 — Noel_tt ✨👑 (@noel_ttb) March 16, 2025

