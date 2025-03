Grande Fratello, la confessione di Shaila Gatta dopo l'addio a Lorenzo Spolverato: "Merito molto altro"

News VIP

Gli Shailenzo si sono detti addio e al GF Shaila ha commentato la fine del suo rapporto con il modello milanese, riflettendo su che tipo di amore vorrebbe vivere.

La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è giunta al capolinea e l'ex velina ha analizzato i suoi sentimenti, in compagnia di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, all'indomani dell'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 13 marzo su Canale 5.

GF, Shaila Gatta analizza la fine della storia d'amore con Lorenzo Spolverato: "Non mi manca come prima"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di porre fine al loro rapporto dopo settimane di tensioni e scontri. L'ex velina di Striscia la Notizia si è confrontata con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma su alcuni comportamenti dell'ex fidanzato: "Non mi ha degnato di uno sguardo questa mattina, poi dice 'ce la fai a guardarmi in faccia?'. Chi gli dice che sono ancora presa da lui?" ha sbottato infastidita la ballerina. Shaila ha sottolineato quanto alcuni modi di fare di Lorenzo l'abbiano infastidita e ha accusato il modello di fare la vittima.

Stanca di questi suoi comportamenti infantili, Shaila ha ammesso di non voler più ribattere o provare a comprendere Lorenzo: "Ho cose più importanti da fare fuori, che non pensare a lui, a capirlo. Ne troverà un'altra che lo asseconda, io voglio stare da sola adess". Shaila ha poi aggiunto che vuole capire meglio alcuni aspetti di sé stessa e per farlo la soluzione migliore è stare da sola.

GF, Shaila e Lorenzo al capolinea, la gieffina commenta: "Mi merito di meglio"

Shaila ha anche affermato di meritare di meglio della relazione che ha avuto con Lorenzo, perché il modello l'ha sempre messa in secondo piano e l'ha fatta sentire in colpa. La ballerina ha deciso di concentrarsi su sé stessa, perché crede che apprezzare il suo tempo e la sua solitudine la possano aiutare a riconoscere l'amore vero: "L'amore vero non nasce come passione improvvisa, per chi non l'ha provato può pensare che sia noioso, ma non è così".

Chiara le ha fatto notare che le battute di Lorenzo e le sue frecciatine siano un tentativo di tenere Shaila ancora vicina e la ballerina si è detta d'accordo con questa sua lettura. Tuttavia, non è più disposta ad assecondare il modello: "Se le nostre strade sono divise, ci sarà un motivo. Si renderà conto di avermi perso quando saremo fuori. Qui è facile, ma fuori sarà diverso. Io non dico che non mi mancherà, ma ho consapevolezza dei miei errori e di dove ho sbagliato".

