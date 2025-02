Grande Fratello, pace fatta tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti: "Mi hai messo sempre in secondo piano" (VIDEO)

News VIP

Le tensioni al GF tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti sembrano essersi appianate: i due gieffini hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze e provare a fare pace. Durerà?

Tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti al Grande Fratello sembra essere tornato il sereno: dopo la turbolenta puntata di ieri sera, lunedì 17 febbraio, su Canale 5, la dottoressa romana ha manifestato un certo disagio nel restare nel gioco e ha ammesso di voler abbandonare il gioco. Nel corso della diretta, infatti, Alfonso D'Apice aveva divulgato alcune informazioni sulla gieffina, spiazzando tutti e portando la tensione tra lei e Tommaso Franchi alle stelle.

GF, Maria Vittoria e Tommaso: pace fatta?

Il gieffino partenopeo ha sbugiardato la dottoressa, dichiarando che Maria Vittoria gli aveva chiesto di aspettare che lei chiudesse la storia con Tommaso Franchi per potersi conoscere meglio. Le rivelazioni di Alfonso su Maria Vittoria hanno scosso fortemente Tommaso, che ha cercato un confronto con la fidanzata, non appena conclusa la puntata. Mentre l'idraulico senese le chiedeva di rassicurargli che ciò che aveva dichiarato Alfonso non era vero, Maria Vittoria ha ammesso che non ricordava bene quale fosse stata la conversazione tra loro.

Il gieffino ha poi cercato nuovamente la dottoressa per un confronto, ma Maria Vittoria è parsa restia a lasciarsi andare: "Ti avrei perdonato, perché ti amo, ma a te non te ne frega un c**** di chiarire".

Le sue parole hanno portato la gieffina alle lacrime e a dichiarare di voler abbandonare il gioco. A distanza di qualche ora, i due si sono isolati in piscina e hanno di nuovo affrontato un chiarimento, sperando di poter far pace e dire addio alle tensioni delle ultime ore. Tommaso le ha chiesto di non parlare più di nulla e che anche se lei non ricordava la conversazione con Alfonso, lui le credeva a prescindere: "Ti credo, non fa niente che non ti ricordi, va bene così".

GF, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi cercano un chiarimento: durerà?

Tuttavia, le sue rassicurazioni non hanno aiutato la dottoressa, che è scoppiata a piangere. La sua reazione ha però esasperato Tommaso: "Se uno vuole stare insieme, questi silenzi devono finire, basta stare male per il gioco, basta questi silenzi, perché in tutti questi giorni mi hai messo non in secondo, ma in settimo piano".

Maria Vittoria ha ammesso di aver dato prorità ad altre situazioni, come la fine dell'amicizia con Amanda Lecciso, o anche la lite con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Queste parole hanno portato Tommaso a ironizzare che era ora che lo ammettesse, ma anche a rivelarle di essersi sentito sempre messo da parte: "Vorrei che mi volessi di più...E prima c'era Amanda e poi quell'altro... Tommy non c'è mai stato in tutto questo".

Tra i due sembra essere tornato il sereno, come dimostrano le immagini successive che vedono i due gieffini a letto insieme intenti a coccolarsi. Ma sarà una pace duratura?

