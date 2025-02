GFVip, Rosalinda Cannavò attaccata dagli haters dopo uno sfogo sui social: "Più comprensione per le madri, ma..."

News VIP

L'ex concorrente del GFVip Rosalinda Cannavò ha pubblicato sui social uno sfogo sulla sua nuova condizione di madre e influencer, ricevendo però diversi attacchi dagli haters.

Rosalinda Cannavò è stata tra le protagoniste della quinta edizione del GFVip e di recente è diventata mamma della piccola Camilla, nata dalla relazione con l'ex vippone Andrea Zenga. Le difficoltà a cui è andata incontro con la maternità e il suo lavoro da influencer l'hanno spinta a pubblicare un piccolo sfogo sui social, ricevendo però degli attacchi da parte di diversi haters.

GFVip, Rosalinda Cannavò si sfoga sui social: "Mi hanno detto 'hai voluto la bicicletta...ora pedala', ma..."

Di recente Rosalinda Cannavò è stata duramente attaccata dagli haters, dopo un suo sfogo sui social: l'ex vippona ha infatti pubblicato un lungo messaggio nelle sue stories Ig, svelando di non essere alla Milano Fashion Week quest'anno, perché ha voluto dare la priorità a sua figlia, Camilla. La piccola è nata qualche mese fa, rendendo genitori l'ex vippona e il compagno Andrea Zenga.

Sebbene Rosalinda si sia detta felicissima della sua decisione, non ha potuto non lanciare qualche frecciatina agli attacchi ricevuti in precedenza e a quante volte non si dia la giusta importanza alle madri che lavorano. In una storia su Instagram, Rosalinda ha scritto che per quest'anno ha voluto dare priorità alla figlia e ha sottolineato la difficoltà di essere madri senza poter contare sull'aiuto di genitori vicini o amici: "Non è semplice e spesso mi sento dire 'hai voluto la bicicletta, ora pedala' ma non è così semplice. Peccato che in pochi capiscano che sarebbe bello ogni tanto avere qualcuno che ti dia una mano, invece di una lezione di vita".

Le sue parole, tuttavia, non sono state accolte con benevolenza sui social e hanno scatenato diversi haters contro di lei: molti, infatti, hanno criticato l'ex vippona di lamentarsi inutilmente, poiché è nelle condizioni economiche di poter chiedere aiuto e chiamare una tata per stare con sua figlia, possibilità che non molti che non lavorano come influencer possono permettersi.

GF, Rosalinda Cannavò replica alle parole di Maria Teresa Ruta

Di recente, di Rosalinda Cannavò si è parlato anche nella Casa dell'attuale edizione del GF: l'ex concorrente della quinta edizione è stata tirata in ballo da Maria Teresa Ruta quando quest'ultima ha sottolineato come il comportamento di Zeudi Di Palma con Helena Prestes fosse un tentativo di imitare la dinamica tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, per le quali venne coniato il nome della ship Rosmello.

"Il nostro Gf era delle Orsoline, mica si facevano queste cose… C’era Dayane che ha fatto la ship con Adua. La stessa cosa hanno fatto. Perché ti butti su Zeudi? Forse a Helena è balenata questa idea di fare la ship come Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco. Dayane ha baciato Adua" ha dichiarato Maria Teresa lasciando Zeudi senza parole perché l'ex Miss Italia ha affermato che sapesse nulla di questa situazione.

Dopo le parole di Dayane Mello in risposta al commento di Maria Teresa Ruta, è arrivata anche la replica di Rosalinda Cannavò, che ha pregato Maria Teresa di non usare più il suo nome d'arte, Adua Del Vesco, perché non le appartiene più dato che ha cambiato vita: "Parentesi che c’entra ben poco… volevo ricordare a qualcuno, ogni riferimento è puramente casuale, che non mi chiamo più Adua, quindi chiedo gentilmente di chiamarmi Rosalinda e gentilmente di parlare ben poco di me soprattutto di cose inerenti a quattro anni fa. La vita di tutti è andata avanti, ho una figlia meravigliosa, un compagno splendido, quindi anche meno".

