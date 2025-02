Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta contro Iago Garcia: "È presuntuoso e sta recitando" (VIDEO)

News VIP

Gli Shailenzo, la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si confrontano su alcuni atteggiamenti assunti da Iago Garcia nella Casa del Grande Fratello che li infastidiscono.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani, giovedì 6 febbraio 2025, su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Tra i concorrenti al televoto per l'eliminazione anche Shaila Gatta che, insieme al suo amato Lorenzo Spolverato, è tornata all'attacco contro Iago Garcia.

Iago Garcia al centro delle critiche

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5, Shaila Gatta e Iago Garcia si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia in studio in cui l'attore ha accusato la giovane ballerina campana di essere diventata una grande giocatrice come il suo fidanzato e di essersi concentrata solamente sull'arrivare in finale.

Le dure affermazioni di Iago hanno infastidito Shaila che, parlando con alcuni suoi compagni di gioco, ha accusato l'attore spagnolo di essere presuntuoso e di volersi accerchiare solamente di gente assertiva. A farle eco il suo amato Lorenzo Spolverato. Secondo il discusso concorrente milanese, l'ex volto de Il Segreto si oppone a loro solo ed esclusivamente per convenienza, ma se fosse intelligente sfrutterebbe loro due per mettersi in discussione e crescere.

Leggi anche Mariavittoria e Federico difendono Iago dalla accuse

"Lui, come Javier, peccano di umiltà" ha commentato Chiara Cainelli, certa che sia Iago che Javier Martinez non riconoscono i propri sbagli. "Permalosi, chiusi, muri" ha aggiunto Lorenzo, convinto che, al contrario suo, i due amati e seguiti concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini non accettino mai consigli.

Le critiche di Shaila e Lorenzo a Iago

Dopo essersi confrontati con Maxime e Chiara Cainelli sulle varie dinamiche della Casa del Grande Fratello, gli Shailenzo sono tornati all'attacco contro Iago Garcia. "Lo vedo lontano un miglio che sta recitando. Mi guardava e rideva" ha confessato l'ex velina di Striscia la Notizia riferendosi al suo duro confronto in studio con l'attore spagnolo durante l'ultima diretta. Un pensiero condiviso anche da Lorenzo Spolverato, che ha ammesso di non riuscire a trovare un punto di incontro con l'uomo, che trova chiuso e poco propenso al cambiamento.

"A lui piace essere autoritario" ha aggiunto Shaila Gatta provocando la reazione immediata del suo fidanzato "Anche se avesse qualcosa da insegnarmi, non voglio prendere da lui". La giovane ballerina campana, al contrario, apprenderebbe volentieri da Iago, ma lui non sembra avere la minima intenzione di conoscerla e di darle dei suggerimenti costruttivi. Vuole solamente attaccare la coppia! Gli Shailenzo sembrano avere quindi le idee molto chiare sull'attore spagnolo: non sono compatibili e non hanno alcuna voglia di costruire un rapporto con una persona, a loro dire, così chiusa.

Ricordiamo che Shaila è al televoto per l'eliminazione insieme a Iago Garcia, Eva Grimaldi, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti, Maxime, Giglio e Pamela Petrarolo. Dopo Emanuele Fiori e Ilaria Galassi, chi uscirà dalla Casa del Gf? L'appuntamento con il reality show di Signorini è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.