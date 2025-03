Grande Fratello, Federico vuota il sacco sui social: "Non supporto chi strumentalizza tutto per una strategia personale"

News VIP

Dopo aver rivelato il suo pensiero su Zeudi Di Palma in diretta al Grande Fratello, l'ex gieffino Federico Chimirri ha deciso di intervenire sui social e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della finalista.

La 40esima puntata del Grande Fratello è stata particolarmente intensa per Zeudi Di Palma, che si è trovata a scontrarsi con diversi concorrenti per il suo comportamento assunto nella Casa. Tra questi anche Federico Chimirri, che l'ha accusata di essere una grande giocatrice e stratega.

Zeudi Di Palma sotto accusa al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono rese protagoniste di un duro scontro in diretta. Il motivo? Il messaggio aereo a favore dell'ex Miss Italia da parte delle Zelena: "LA SESSUALITA' NNE' CONFUSIONE. ZDPNOICONTE". Interpellata da Alfonso Signorini, la modella brasiliana ha continuato a sostenere che la ragazza sia una stratega e che si sia studiata a tavolino il percorso e il profilo di ogni concorrente prima di entrare nella Casa.

A schierarsi dalla parte di Helena ci hanno pensato l'ultimo eliminato Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato, che ha definito Zeudi una "fenomena" e Federico Chimirri. "Dietro quel viso da brava ragazza si nasconde una grande stratega" ha dichiarato l'ex amato concorrente del reality show di Canale 5 esprimendo i suoi dubbi e accusando la giovane finalista di voler sfruttare tutta la situazione ai fini del gioco "Lei strumentalizza un discorso delicato, ci gioca sopra. Lei è entrata con delle idee ben precise, sta giocando bene visto che è in finale".

Federico Chimirri chiarisce la sua posizione sui social

L'intervento in diretta di Federico Chimirri contro Zeudi Di Palma ha scatenato polemiche e discussioni sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Se nella Casa l'ex Miss Italia ha avuto un momento di sconforto in cui non ha nascosto la sua rabbia per le critiche e le pesanti accuse ricevute durante la puntata dagli altri concorrenti, lo chef e dj è finito nel mirino dei numerosissimi fan della giovane finalista, che hanno deciso di lanciare una vera e propria crociata sui social per difendere la propria beniamina.

Infastidito per la situazione che si è creata dopo l'ultima puntata del Gf, Federico ha deciso di intervenire sui social e difendersi dalle accuse. Riferendosi al confronto avuto con Zeudi in diretta, l'ex concorrente ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione. Chimirri ci ha tenuto a sottolineare di non aver mai messo in discussione la sessualità dell'ex Miss Italia, ma la sua strategia di gioco:

Leggi anche Javier prende le distanze da Helena: è la fine degli Helevier?

Supporto tutte le persone che si battono per tutte le parità di genere [...] quelli che hanno lottato affinchè oggi si sia normalizzato il libero pensiero [...] quelli che hanno permesso a un programma popolare come il Grande Fratello di dare voce alla libertà di una ragazza di 23 anni...non supporto chi (forse incosapevolmente? Concedo il dubbio) strumentalizza tutto questo per una strategia personale. In un gioco ti può andare bene, ma nella vita reale ti puoi fare tanto male. Ps: nessuno mette in discussione la tua sessualità, ma la tua strategia di gioco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.