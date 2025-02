Grande Fratello, Lorenzo Spolverato duro contro Mariavittoria Minghetti: "Non mi serve più qua, la mando al televoto"

News VIP

Lorenzo Spolverato è un fiume in piena nella Casa del Grande Fratello: il primo finalista del reality show ha criticato e attaccato duramente Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Maxime Mbandà.

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 17 febbraio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Lorenzo Spolverato si è scagliato contro la coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e il concorrente Maxime Mbandà.

Mariavittoria nel mirino di Lorenzo

Momento difficile per Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello che, negli ultimi giorni, è finita nel mirino di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. A poche ore dalla nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, il modello milanese ha infatti duramente criticato la dottoressa e rivelato di essere pronto a nominarla nella prossima diretta. Non solo. Il discusso finalista ha puntato il dito anche contro Tommaso Franchi:

Tommi ha fatto due scivoloni con me: uno a nominare Shaila e uno quando mi ha detto davanti a tutti quella cosa lì…e nonostante questo andavamo avanti a rispettare la coppia. Lei sta facendo la maestrina che non mi piace quindi meglio mettere un punto prima possibile perché non mi interessa. Fa le cose e dopo cerca di allisciarsi la persona, per dire che è tutto okay. Dopo che mi tradisci, non puoi sederti accanto a me e farmi le carezze. Se la nomino? Non lo so devo vedere come va. Se c’è rischio che io debba uscire o mandare lei al televoto? Io la mando al televoto. Non mi serve più qua, mi dispiace. È un’amica di Shaila, ma non me ne frega niente.

Dopo aver duramente criticato il comportamento assunto dalla Minghetti nei suoi confronti nella Casa, in tarda serata Spolverato ha avanzato ulteriori critiche ai suoi compagni di avventura, accusandoli di muoversi solo ed esclusivamente per convenienza. Secondo lui, il vero motivo dietro questa scelta è la paura di mettersi in gioco, accompagnata da una carenza di personalità:

C’è opportunismo. Lei non riesce a stare sola e mi dispiace per Amanda che ci casca, magari le conviene ma cos’è? Poi non giocano perché hanno paura di esporsi, zero personalità, dicono che sono stanchi. Ma stanchi dove? Loro hanno paura di esporsi. Ma che è sta roba? Ma che personalità c’è?

Maxime e il risentimento di Lorenzo

Con l'avvicinarsi della finale del Grande Fratello, i concorrenti sono stati chiamati a fare il nome di chi vorrebbero al loro fianco come possibili finalisti. Tra tutti, Lorenzo Spolverato non ha nascosto il suo risentimento verso Maxime Mbandà per non aver citato il suo nome. Accuse che non sono per niente piaciute a Maxime, che ha svelato perché non l'ha nominato e aggiunto che le persone che ha scelto sono quelle che gli sono state più vicine lungo il suo percorso nella Casa: se Lorenzo non fosse già un finalista, sarebbe stata la prima persona a cui avrebbe pensato.

Una situazione che ha provocato la reazione anche di Shaila Gatta, che ha criticato Maxime per non averla messa tra le persone a lui più care: "Con tutte le volte che ho ascoltato i tuoi problemi, non mi hai messo neanche al quinto posto". "Quelli che mi sono stati vicini sono, in ordine: Lorenzo, Giglio, Alfonso e Amanda. Tu sei nella top 6" ha riposto il concorrente chiarendo la sua posizione e cercando di allegerire la conversazione.

Ricordiamo che Shaila è al televoto, e rischia quindi l'eliminazione dal gioco, insieme a Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Iago Garcia e Giglio. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera su Canale 5.

