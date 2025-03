Grande Fratello, Lorenzo Spolverato disperato dopo la puntata: "Ho toccato il fondo"

News VIP

Dopo l'ultima diretta del GF, Lorenzo Spolverato si è ritrovato da solo e in preda allo sconforto ha ammesso di aver commesso degli errori. Ecco cosa è successo!

Lorenzo Spolverato è uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello: nel corso della puntata di ieri sera, giovedì 6 marzo, del reality show di Canale 5, una clip di qualche mese fa ha confermato una teoria che era iniziata a circolare sul web. Lorenzo aveva cercato di creare delle dinamiche tra Shaila Gatta, sua fidanzata, ed Emanuele Fiori, nella speranza di innescare una strategia che risultasse vincente anche per lui. Pur essendo stato smascherato, Lorenzo ha negato veementemente di aver proposto a Shaila di creare una dinamica con Emanuele, ma nessuno degli altri inquilini sembrava fidarsi di lui. Sconfortato dal non essere stato compreso, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare alle lacrime, con la sola compagnia di Shaila Gatta.

GF, Lorenzo Spolverato in lacrime: "Ho toccato il fondo"

Nell'ultima puntata del GF, il modello milanese è stato protagonista di diverse discussioni, come quella con Alfonso D'Apice, ma anche Stefania Orlando ha avuto un confronto molto acceso.

Tutto questo, unito al suo smascheramento sulla teoria del flirt tra Shaila ed Emanuele, hanno provocato nel gieffino un forte momenti di sconforto, tanto che in giardino, con la compagnia di Shaila, si è lasciato andare alle lacrime.

"Non sei solo, sono sempre con te" ha provato a consolarlo la ballerina, ma Lorenzo è parso sordo a ogni tentativo di rassicurazione e con lo sguardo perso nel vuoto ha ripetuto che sentiva di "aver toccato il fondo in puntata". Shaila, però, continua ad abbracciarlo e gli sussura un "ti amo" che conferma che, nonostante tra loro sia tutto finito, il suo sostegno e amore non vengono mai meno.

GF, Lorenzo smascherato da una clip del reality: la reazione del gieffino

Nel corso delle ore prima della diretta di gioedì 6 marzo, Maria Vittoria Minghetti aveva sganciato una notizia bomba contro Lorenzo Spolverato. Accusando il gieffino di essere un abile giocatore e stratega, la dottoressa ha portato a sostegno della sua teoria un episodio che ha generato molta curiosità sui social. A detta di Maria Vittoria, infatti, in passato Lorenzo avrebbe voluto creare delle dinamiche tra Shaila ed Emanuele Fiori, innescando una strategia che in qualche modo sarebbe andata a suo favore.

Il modello milanese ha negato fermamente l'esistenza di una tale strategia, ma nel corso della puntata di ieri sera, è stata mostrata una clip, risalente al 13 gennaio, nella quale Spolverato, senza microfono, suggeriva a Shaila di "provarci" con Emanuele. La ballerina si era mostrata indignata dalle sue parole e l'aveva invitato a ripetere quanto detto riaccendendo il microfono. Se però Shaila sembrava aver preso la cosa come uno scherzo di pessimo gusto, Lorenzo era parso molto serio.

Smascherato, Lorenzo aveva però negato ancora, esasperando il conduttore Alfonso Signorini, che lo ha accusato di voler prendere in giro il pubblico e di "aver perso la maschera". Non contento, Lorenzo ha poi affermato che aveva suggerito a Shaila di avvicinarsi a Emanuele perché in quel periodo il gieffino soffriva per il due di picche che Chiara Cainelli gli aveva dato. "Quanto sei generoso" ha commentato sarcastico Signorini, dimostrando di non credere affatto alle parole del concorrente.

