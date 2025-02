Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Con me e Helena c'è stato molto di più di quello che c'è stato con Javier"

News VIP

Lorenzo Spolverato commenta il comportamento di Helena Prestes e analizza il loro rapporto nella Casa del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato il discusso modello milanese a Zeudi Di Palma e Shaila Gatta.

Il triangolo formato da Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A criticare la nuova dinamica ci ha pensato Lorenzo Spolverato, certo che la modella brasiliana e il pallavolista argentino stiano illudendo l'ex Miss Italia.

Le critiche di Lorenzo Spolverato

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 3 febbraio su Canale 5, la situazione all'interno del triangolo amoroso sembra essere completamente cambiata, tanto che Lorenzo Spolverato ha iniziato a credere che tra Helena Prestes e Javier Martinez ci sia qualcosa che va oltre una semplice amicizia.

Tuttavia, Lorenzo pensa che il riavvicinamento tra Helena e Javier sia autentico, anzi. Il discusso concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è convinto che il pallavolista argentino abbia messo in atto una strategia per suscitare l'interesse e l'attenzione del pubblico di Canale 5. Ricordando la sua esperienza nella Casa con la modella brasiliana, il fidanzato di Shaila Gatta ha confessato: "Con me c'è stato molto di più di quello che c'è stato con Javier". Lorenzo ha continuato ribadendo di non aver mai giocato con i sentimenti della modella, al contrario di Javier, che sta mantenendo una posizione ambigua, forse per evitare di perdere una potenziale amica e continuare a sfruttare la situazione per i suoi scopi.

Alla luce di tutto ciò, Lorenzo ha rivelato di temere che Helena e Javier stiano illudendo Zeudi, che dal suo canto ha deciso di distaccarsi dal triangolo. Una scelta che è stata commentata anche da Shaila, che l'ha invitata a concentrarsi su sé stessa e a non farsi più coinvolgere in dinamiche che non la valorizzano.

Le anticipazioni della nuova puntata del Gf

Ritorna stasera, lunedì 3 febbraio, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Grande Fratello. Al timone Alfonso Signorini che, in compagnia delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, racconterà gli eventi principali avvenuti nella Casa. Nel corso della serata Chiara Cainelli riceverà una bella sorpresa da parte della mamma. Anche Lorenzo Spolverato riceverà una lettera molto importante. Come reagirà?

Spazio poi al famoso e discusso triangolo amoroso composto da Javier Martinez, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. I tre amati concorrenti dell'attuale edizione del reality show continuano a essere al centro delle polemiche e a far discutere i concorrenti per i loro sbalzi d'umore e cambi di direzione inaspettati. Ricordiamo, infatti, che l'ex Miss Italia ha deciso di farsi da parte dopo aver visto una complicità molto forte tra la brasiliana e l'argentino.

In arrivo anche un serrato faccia a faccia tra Shaila Gatta e Iago Garcia, che durante gli ultimi giorni non ha risparmiato dure critiche all'ex velina di Striscia la Notizia. Infine, il verdetto del televoto. Chi, tra Emanuele Fiori, Iago, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi, sarà costretto ad abbandonare definitivamente il gioco?

