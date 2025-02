Grande Fratello, la scelta di Zeudi: "Mi sono illusa, mi faccio da parte" (VIDEO)

News VIP

La forte complicità tra Helena Prestes e Javier Martinez non è passata inosservata a Zeudi Di Palma, che ha raccontato ad Alfonso D'Apice la posizione che ha deciso di prendere nei confronti dei due concorrenti del Grande Fratello.

Stasera, lunedì 3 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Zeudi Di Palma, che ha deciso di farsi da parte nel triangolo che la coinvolge e prendere le distanze sia da Helena Prestes che da Javier Martinez.

Zeudi si tira fuori dal triangolo nato al Gf

Il triangolo formato da Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma continua a regalare grandi e inaspettati colpi di scena al Grande Fratello. Durante la festa a tema Capodanno Cinese, infatti, il pallavolista argentino si è riavvicinato alla modella brasiliana e si sono scambiati baci e abbracci. Un riavvicinamento che non è passato inosservato agli altri concorrenti, ma soprattutto all'ex Miss Italia.

Dopo essersi confrontata con Javier, Zeudi si è lasciata andare a uno sfogo con il suo amico Alfonso D'apice in cui ha ammesso di essersi tirata fuori dal triangolo amoroso e chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Helena: "Io mi sono illusa e gliel'ho detto. Ora sono cose loro, io non c'entro più nulla. Mi faccio da parte" ha spiegato l'ex Miss Italia, consapevole che per lei non sia mai stata solo amicizia.

Dopo aver ascoltato le parole di Zeudi, Alfonso le ha rivelato il consiglio che ha voluto dare a Javier, sottolineando come ogni legame sia unico e personale. "Io non reagirò mai come ha fatto Helena. Non li offenderei mai dicendo che sono furbi e falsi" ci ha tenuto a precisare la giovane gieffina, non nascondendo però di avere dei dubbi su alcune dinamiche, come l'aereo ricevuto dal pallavolista argentino, che sembra averlo influenzato nelle sue scelte.

Zeudi ha poi ammesso di essere delusa e dispiaciuta per come sono andate le cose con Javier soprattutto perché era da tempo che non riusciva ad avvicinarsi a un uomo in questo modo. Secondo Alfonso, la situazione si è chiusa anche per una sua scelta. Proprio per questo motivo, l'ha invitata a pensare più a se stessa e ai suoi sentimenti, piuttosto che a quelli degli altri. "È andata. Adesso loro fanno il loro percorso e spero che si possano ritrovare e stare bene. Se loro si vogliono bene, posso essere solo felice" ha concluso la ragazza. Ma sarà davvero così?

Helena e Javier vicini: la reazione della sorella di lei

Il riavvicinamento inaspettato tra Helena Prestes e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello ha spiazzato e sorpreso un pò tutti. A commentare la situazione è intervenuta la sorella della modella brasiliana. Senza troppi giri di parole, Mariana Prestes ha dichiarato che non ha senso infuriarsi e che non bisogna giudicare un avvenimento in maniera negativa, solo perché ha disatteso le nostre speranze.

"Ognuno vive la sua versione dei fatti, questo è un dato di fatto. Perché cercare sempre un colpevole?" ha scritto la sorella di Helena sui social. Un messaggio che è sembrato una chiara frecciata alla reazione dei fandom dei tre protagonisti del triangolo e delle fazioni che sostengono le coppie Helevier o Zelena.

Ad ogni modo, siamo sicuri che la complicità ritrovata tra Helena e Javier verrà ripresa nella prossima diretta del Gf da Alfonso Signorini. L'appuntamento è infatti per stasera, lunedì 3 febbraio 2025, su Canale 5. Ricordiamo che al televoto, e quindi a rischio eliminazione, ci sono Zeudi, Giglio, Ilaria Galassi, Emanuele Fiori, Jessica Morlacchi e Iago Garcia.

