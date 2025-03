Grande Fratello, Lorenzo Spolverato commenta la fine della storia d'amore con Shaila Gatta: "Non aveva più senso"

News VIP

Al GF, Lorenzo Spolverato ha commentato la fine della storia d'amore con Shaila Gatta, analizzando le ultime vicende che li hanno visti protagonisti.

Una delle coppie dell'attuale edizione del Grande Fratello sembra aver messo un punto definitivo al suo percorso insieme nella Casa: stiamo parlando degli Shailenzo, la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Quest'ultimo si è confidato con Chiara Cainelli sulla fine del rapporto con l'ex ballerina, svelando alcune perplessità.

GF, Lorenzo si confida con Chiara sulla fine del rapporto con Shaila

Dopo settimane di tensioni, confronti e scontri, la storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è arrivata al capolinea. I due concorrenti del GF hanno deciso di mettere un punto al loro rapporto, nonostante i profondi sentimenti che ancora nutrono.

Durante un confronto con Chiara Cainelli, il modello milanese ha espresso alcuni pensieri sulla conclusione della sua frequentazione con Shaila e quali siano stati i principali problemi che li hanno portati a dirsi addio."Ci sono stati tanti momenti in cui non volevo accollarle niente" ha esordito Spolverato, aggiungendo che quando lo ha fatto Shaila gli ha rinfacciato di essersi messa in secondo piano per supportare lui e i suoi momenti di down.

Chiara Cainelli ha provato a spezzare una lancia in favore dell'ex velina e ha ricordato a Lorenzo come Shaila faccia fatica a chiedere aiuto, perché ritiene di dover essere sempre lei a prestare aiuto agli altri: "Per lei il problema è tuo, ma diventa anche mio, perché se stai male, non puoi stare bene con me".

GF, Lorenzo Spolverato sulla fine della storia con Shaila Gatta: "Io sono sempre stato me stesso con lei"

Chiara ha chiesto al modello cosa, a suo dire, non aveva funzionato nel loro rapporto. Lorenzo ha ammesso che a dividerli siano stati i loro diversi modi di reagire ai problemi. "Tu esterni, sei un vero vulcano, lei cova" gli ha fatto eco Chiara, aggiungendo che con il suo modo di fare Spolverato si è preso molto spazio nelle liti, concentrando su di sé le attenzioni.

Il modello non ha nascosto di avere dubbi su dove li condurrà il loro percorso, una volta fuori dalla Casa del GF e che al momento non se la sente di esprimere con sicurezza che ci sarà un futuro per loro come coppia. Spolverato ha anche ammesso di avere dei forti dubbi su come Shaila racconterà la loro storia d'amore una volta fuori dal reality show di Canale 5, ma non vuole che questi pensieri oscurino i bei ricordi che ha di ciò che hanno vissuto nel programma: "Ho un ricordo molto bello di noi, quando riuscirò ad abbracciarla, senza starci male, lo farò".

