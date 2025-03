Grande Fratello, Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta: "Ci siamo detti tutto, buona fortuna" (VIDEO)

News VIP

È finita tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Tra riflessioni e amor proprio, la storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra i due concorrenti sembra essere arrivata veramente al capolinea.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è arrivata a un punto di non ritorno. Destabilizzati e provati dai vari confronti e confessioni, i due discussi concorrenti dell'attuale edizione del reality show sembrano essere seriamente intenzionati a mettere un punto definitivo al loro rapporto.

Le amare confessioni di Lorenzo e Shaila

L'ultima puntata del Grande Fratello ha stravolto ancora una volta le dinamiche della Casa. Dopo aver ascoltato le confessioni di Shaila Gatta, dettate sicuramente da una profonda crisi, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a uno sfogo con Chiara Cainelli in cui ha esternato tutte le sue emozioni. Non c'è dubbio che il suo sentimento per la concorrente campana sia molto forte, ma le frasi ascoltate in diretta hanno avuto un impatto su di lui. La fidanzata di Alfonso D'Apice ha provato a dargli dei consigli, ma il modello milanese non sembra avere più dubbi: vuole stare da solo!

Spolverato è convinto che tornando insieme, la Gatta possa ricominciare a sentirsi come messa in secondo piano. L'invito della Cainelli è quello di avere pazienza visto che l'ex velina di Striscia la Notizia ha appena cominciato un percorso di rinascita. Il ragazzo, però, non sembra voler seguire la fidanzata in questo nuovo cammino: "Non ci sono più".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Spolverato, Chiara, assieme a Zeudi Di Palma, si è confrontata con Shaila. Secondo lei, Lorenzo rivendica un amor proprio che non esiste. Ha paura dell'amore, della verità, tanto che non riesce più a guardarla in faccia: "Ha paura di me. Perché una donna consapevole fa più paura". Sebbene sia certa di provare per lui un forte sentimento, la ballerina campana ha confessato di non voler più accettare le dinamiche createsi all'interno della loro storia d'amore. Il milanese, secondo lei invece, avrebbe bisogno di riflettere, senza scappare dalla verità.

Shaila e Lorenzo chiudono la loro storia

Destabilizzati e delusi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno provato a confrontarsi dopo la diretta del Grande Fratello, ma senza successo. "Io credo non abbia null'altro da dirti" ha affermato il primo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, chiarendo la sua posizione "Credo di poter affrontare quello che sento da solo".

Con grande sorpresa, Shaila ha concordato con lui, si sono già detti tutto. Lorenzo ha quindi concluso rivelando di non voler più riaprire l'argomento e augurandole di terminare serena questa avventura nella Casa. L'amore tra gli Shailenzo sembra davvero giunto al capolinea. Una riappacificazione tra i due sembra molto lontana.

Shaila questa settimana è al televoto per l'eliminazione insieme a Helena Prestes, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. Dopo Stefania Orlando, chi sarà costretta/o ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia? La concorrente campana riuscirà a superare questa nomination e raggiungere Spolverato in finale? L'ultima puntata di questa lunga e discussa edizione del reality show andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

