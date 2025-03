Grande Fratello, scintille tra Shaila, Tommaso e Mariavittoria dopo la diretta: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Caos nella Casa dopo la puntata del Grande Fratello! Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si scontrano duramente con Shaila Gatta per via della nomination fatta dalla giovane ballerina: "Vuoi fare la vittima".

Scintille nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Franchi, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Il motivo? La nomination fatta dall'ex velina di Striscia la Notizia ai danni della dottoressa non è per niente piaciuta al giovane idraulico che, subito dopo la diretta, l'ha accusata di averla votata per strategia.

Tommaso Franchi contro Shaila Gatta

Le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 13 marzo 2025, hanno stravolto ancora una volta gli equilibri nella Casa. A sbottare questa volta è stato Tommaso Franchi che, deluso e infastidito dalla scelta di Shaila Gatta di mandare al televoto Mariavittoria Minghetti, ha deciso di affrontarla dopo la diretta.

Tutto è iniziato quando Shaila ha spiegato di aver nominato Mariavittoria perchè la ragazza le ha voltato le spalle e Tommaso l'ha accusata di voler fare la vittima. "Questa cosa che metti in discussione l'amicizia perché io ho detto una cosa che non mi piace di te, è una frase da vittima" ha affermato il giovane idraulico, provocando la reazione immediata della concorrente campana, che lo ha invitato a essere più sincero e diretto con lei invece di parlare solo in puntata: "Non ti esponi mai, io sono l'ultima persona che si nasconde". A dire la sua è poi intervenuta la dottoressa, che non ha nascosto il suo fastidio.

Nonostante abbia accettato la decisione di Shaila, Mariavittoria è rimasta comunque indispettita dal fatto che la sua Nomination non sia ricaduta su Helena Prestes e Javier Martinez: "Non dire il cerchio si chiude, il cerchio è ancora aperto". Tra le due è poi scoppiata una discussione accesa sul loro rapporto, ma entrambe sono rimaste ferme sulle loro posizioni. L'amicizia tra le concorrenti sembra ormai essere un lontano ricordo.

Il tentativo di chiarimento tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta

Dopo essersi duramente scontrati in cucina, Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono riuniti in giardino per cercare di chiarire. Senza mezzi termini, la ballerina ha confessato di essere dispiaciuta per le parole che l'amico le ha rivolto, ma quest'ultimo ha spiegato di non aver messo in discussione l'intera amicizia, ma solo il suo comportamento durante le nomination. Se i due sembrano essere riusciti a trovare un punto d'incontro, l'intervento di Mariavittoria ha aperto un nuovo confronto tra le due.

"Tu guardi sempre il tuo Shaila, guardi sempre quello che viene fatto a te, ma non pensi mai all'altra persona", ha ammesso la Minghetti seguita dalla Gatta, che non ha nascosto di essere rimasta molto ferita dal modo in cui lei ha alimentato nella Casa la questione di Emanuele Fiori. La fidanzata di Tommaso ha compreso il ragionamento della ballerina, ma ha anche aggiunto che dopo le pesanti accuse ricevute ha perso la voglia di trovare un punto d'incontro con lei. Le due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini hanno concluso la conversazione senza una risoluzione!

Sia Shaila che Mariavittoria sono al televoto per l'eliminazione insieme a Helena Prestes, Chiara Cainelli e Javier Martinez. Dopo Stefania Orlando, chi sarà costretta/o ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia a un passo dalla finalissima? Ricordiamo che l'ultima puntata di questa lunga e discussa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

