Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ai ferri corti con Maria Vittoria Minghetti: "Prenditi la responsabilità di ciò che dici"

News VIP

Dopo la puntata del GF di ieri sera, Lorenzo Spolverato ha affrontato Maria Vittoria Minghetti per scoprire chi avesse messo in giro la voce sulla sua strategia di voler creare una ship tra Shaila Gatta ed Emanuele Fiori.

Le tensioni tra Lorenzo Spolverato e Maria Vittoria Minghetti al Grande Fratello non si placano: dopo la rivelazione bomba della dottoressa romana sulle strategie del modello milanese di creare una ship tra Shaila Gatta ed Emanuele Fiori, il primo finalista di questa edizione del reality show ha chiesto un confronto a Maria Vittoria, per conoscere chi era il concorrente che aveva diffuso la notizia della strategia di Lorenzo.

GF, Lorenzo Spolverato ai ferri corti con Maria Vittoria Minghetti: "Prenditi la responsabilità di ciò che dici"

Nei giorni scorso Maria Vittoria ha smascherato Lorenzo Spolverato, rivelando che il modello aveva proposto a Shaila di creare una ship con Emanuele. La questione è stata affrontata anche nella puntata di giovedì 6 marzo, quando Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip, risalente a gennaio, nella quale si vede Lorenzo senza microfono proporre a Shaila di "consolare" Emanuele, che sarebbe stato solo e in difficoltà al GF.

Nonostante il modello sia stato smascherato, ha continuato a negare e ha ammesso che si trattava solo di uno scherzo. Tuttavia, ieri sera, dopo la diretta e un confronto con Emanuele Fiori, ha chiesto a Maria Vittoria Minghetti di rivelare il nome della persona che aveva per prima diffuso la notizia sulla sua strategia.

"Non capisco perché non lo dici, cosa ti cambia dirlo? Per non ledere questa persona? Pensa che per questo motivo qua ti ho rivalutata come persone" ha esordito in maniera provocatoria Lorenzo, ma Maria Vittoria non ha abboccato e gli ha rinfacciato che è da settimane che lui l'ha definita "voltagabbana e falsa". Tuttavia, Lorenzo ha incalzato, accusando la dottoressa romana di non essersi comportata in maniera corretta verso Shaila, dato che questa notizia andava a danneggiare anche lei.

GF, lite tra Lorenzo Spolverato e Maria Vittoria Minghetti: ecco cosa è successo

GF, Lorenzo e Maria Vittoria a confronto: "Hai creato tutto per mettermi in cattiva luce"

Nella discussione si è intromessa Jessica Morlacchi, che ha supportato Maria Vittoria nella sua decisione di non dire nulla: "Già sul divano le hai chiesto chi è la persona che ha diffuso questa voce, non te lo vuole dire, va bene? Sì, faccio come fate voi, che hai Chiara e Zeudi da una parte" ha sbottato infastidita la cantante dei Gazosa.

Lo scontro tra Jessica e Lorenzo è proseguito con Maria Vittoria che ha difeso la gieffina, ricordando a Lorenzo che questa notizia bomba su di lui non riguardava Shaila: "Perché non l'ha creata lei la strategia, non c'entra niente Shaila. Perché i tuoi rispondono sempre al posto tuo?Tu mi hai già detto in passato che sono falsa o voltagabbana, non dire che è per questo che hai cambiato idea".

Il modello milanese però ha perso le staffe e ha accusato Maria Vittoria di aver creato tutta questa bufera per sminuirlo: "Hai fatto tutto questo per mettermi in cattiva luce, come tutti gli altri della Casa, ce la farete. Ma io so chi sono, però tu non ti sei dimostrata mai amica". Lorenzo ha continuato a sostenere che era tutto un complotto nei suoi confronti, supportato anche da Shaila che gli ha consigliato di ignorare Maria Vittoria, visto che aveva dato prova del suo vero carattere.

Scopri le ultime news su Grande Fratello