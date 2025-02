Grande Fratello, Lorenzo Spolverato affronta Shaila Gatta dopo la diretta: "Le tue parole pesano" (VIDEO)

News VIP

Ancora destabilizzato e provato dalla puntata, Lorenzo Spolverato ha deciso di confrontarsi con la sua amata Shaila Gatta sulle difficoltà della loro relazione, chiarendosi e rassicurandosi a vicenda sui loro sentimenti.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Subito dopo la diretta, i due giovani e discussi concorrenti si sono ritrovati per confrontarsi sulle difficoltà della loro storia d'amore.

Lorenzo e Shaila a confronto al Gf

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto parlare anche del delicato momento di crisi che stanno attraversando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Per chi non lo sapesse, durante la settimana, la ballerina si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha sottolineato come la presenza degli ex concorrenti abbia influenzato negativamente il suo fidanzato, rendendolo distante e troppo concentrato sul gioco. Interpellata dal conduttore, però, la concorrente ha riconosciuto gli errori di entrambi e assicurato che stanno già cercando di superarli.

Le confessioni di Shaila, però, hanno destabilizzato e infastidito Lorenzo che, una volta finita la puntata, ha sentito il bisogno di un confronto. "Voglio capire cos'è per te la nostra relazione oggi" ha domandato il modello milanese alla sua fidanzata, che ha cercato di spiegargli che ogni relazione ha i suoi alti e bassi "Abbiamo attraversato un momento di difficoltà perché tu hai avuto i tuoi problemi, io nei tuoi ho rivisto i miei. La mia solitudine era dovuta al fatto che, negli ultimi tempi, eri molto concentrato su dinamiche che ti ferivano nei tuoi valori".

Secondo Lorenzo, però, con quelle affermazioni Shaila avrebbe contribuito a farlo passare come un giocatore. Parole che hanno provocato la reazione immediata della ballerina, che prima si è difesa e poi gli ha chiesto cosa pensa che lei provi per lui, per chiarire eventuali dubbi. Visibilmente confuso, il milanese ha ammesso di non saperlo più. "Se ti ho scelto è perché credo che insieme possiamo costruire qualcosa di fantastico. Credo anche che tu mi sia sempre accanto, la tua vicinanza mi aiuta a tirare fuori il meglio di me. Mi ascolti e, quando cado, tu ci sei sempre" ha confessato la concorrente campana sottolineando come sia normale avere dei momenti di difficoltà.

I dubbi di Lorenzo

Non contento. Lorenzo Spolverato ha continuato il suo sfogo con Shaila Gatta invitandola a riflettere sulle parole che ha usato durante la settimana e ribadito durante l'ultima puntata del Grande Fratello. "Il termine ‘sola' esclude l'altro. Significa che l'altro non c'è, che non è presente" ha sbottato il modello milanese. Visibilmente stanca della situazione, la ballerina ha chiarito una volta per tutte la sua posizione.

Shaila ha ammesso di essersi sentita sola, forse sbagliando, perché inconsapevolmente gli imponeva il proprio modo di essere, senza riuscire a comprendere veramente il suo momento di difficoltà. Tuttavia, l'ex velina di Striscia la Notizia ci ha tenuto a rassicurarlo: "Sono sicura che tu ci sei per me". Questo basterà per far stare più tranquillo Spolverato? Staremo a vedere.

Ricordiamo che proprio la Gatta questa settimana è al televoto per l'eliminazione insieme a Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Mariavittoria Minghetti, Maxime e Javier Martinez. Chi, dopo Emanuele Fiori, sarà costretto ad abbandonare definitivamente la Casa del Gf? Non dimentichiamo anche che tra i concorrenti al televoto ce ne sono alcuni con il famoso biglietto di ritorno. L'appuntamento con il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

