Grande Fratello, Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: "Sto male, devo stare da solo" (VIDEO)

Continuano le incomprensioni di coppia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello: stanco e deluso, il concorrente milanese rivela alla sua fidanzata di non sentirsi capito.

Continuano le incomprensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello. I due giovani e discussi concorrenti dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 non sembrano proprio riuscire a trovare un giusto equilibrio per convivere serenamente nella Casa più spiata d'Italia.

Lorenzo Spolverato in crisi al Gf

Domani, giovedì 6 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono nuovamente confrontati circa i loro problemi di coppia. Il discusso concorrente milanese, in particolar modo, si è detto stanco di non essere capito e di temere di dipendere dalla vicinanza e dalla presenza della sua fidanzata: "Mi abituo a questa cosa e quando non ce l'ho mi manca e diventa una sorta di abitudine e non voglio perché poi la gente lo nota, dentro e fuori la casa e anche per te diventa condizionante".

Lorenzo ha continuato il suo sfogo confessando di non sentirsi libero di esprimere le proprie debolezze perché avverte il forte giudizio degli altri concorrenti del reality show di Canale 5: "Sto male, devo stare da solo, pensare, elaborare e poi semmai tirare fuori". Una situazione che, secondo il modello, potrebbe andare a rovinare la loro storia d'amore. Dal suo canto, Shaila ha cercato di rassicurare il suo fidanzato, spiegandogli che essere una coppia vuol dire anche questo: rimanere uniti anche nei momenti di difficoltà.

"Per me non stai sbagliando, per me vai bene, non sei sbagliato" ha aggiunto Shaila, chiedendo a Lorenzo cosa possa fare di più per aiutarlo a stare meglio. Visibilmente provato e confuso, il modello milanese ha dichiarato di non volerla lontana, anzi. I due giovani e discussi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini riusciranno a superare anche questo momento di difficoltà? Staremo a vedere.

Le paure di Alfonso D'Apice

Lorenzo Spolverato non è l'unico concorrente in crisi nella Casa del Grande Fratello. Anche Alfonso D'Apice ha confessato al suo amico Javier Martinez di sentirsi in colpa per aver conosciuto la mamma di Chiara Cainelli durante l'ultima puntata del reality show. "Non volevo iniziare una relazione subito. L'unica mamma che ho conosciuto è stata quella di Federica" ha confessato il concorrente campano, facendo riferimento alla sua lunga storia d'amore (ormai finita) con Federica Petagna.

Pur essendo felice per quanto successo durante l'ultima diretta del Gf, Alfonso ha rivelato che l'incontro con la mamma di Chiara lo ha portato a riflettere sul futuro della loro relazione al di fuori del gioco. Il pensiero di una possibile rottura lo preoccupa seriamente. "Forse è troppo presto" ha ammesso il campano, mettendo in discussione la velocità con cui il rapporto con la concorrente sta evolvendo nella Casa.

Come evolverà questa dinamica amorosa? Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Javier Martinez, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, Maxime e Pamela Petrarolo. Dopo Emanuele Fiori e Ilaria Galassi, chi uscirà dalla Casa più spiata d'Italia? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

