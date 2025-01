Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Shaila Gatta sull'eliminazione di Luca Calvani: "Ora che è uscito la squadra è finita!"

News VIP

Alfonso, Giglio, Chiara e Shaila commentano l'eliminazione di Luca Calvani: secondo i giovani concorrenti del Grande Fratello, l'uscita dalla Casa dell'attore toscano sfalderà completamente il gruppetto rivale.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'eliminazione dal gioco di Luca Calvani. Una perdita davvero importante per le dinamiche del gioco che ha spiazzato e destabilizzato parecchi concorrenti, i quali sono convinti che l'uscita di scena dell'attore sfalderà il gruppo formato da Helena Prestes, Amanda Lecciso e Javier Martinez.

Le riflessioni dei concorrenti dopo l'eliminazione di Luca

Luca Calvani è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. La sua eliminazione, infatti, è stato un duro colpo anche per i concorrenti ancora in gioco nella Casa. A commentare l'uscita di scena dell'attore toscano ci hanno pensato Alfonso D'Apice, Giglio, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Senza troppi giri di parole, i giovani concorrenti hanno confessato che, secondo loro, l'eliminazione di Luca influirà parecchio sugli equilibri della Casa. Alfonso, in particolar modo, è convinto che il gruppetto dell'attore toscano non esista più perché ha perso il suo vero leader. Non solo. Secondo il concorrente napoletano, la vera sfida non era tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, ma tra le persone che orbitavano intorno al modello milanese e quelle legate all'attore toscano: "Il capitano della squadra era Luca. Ora non c'è più, la squadra è finita!".

Tutti e quattro hanno poi concordato sul fatto che Helena Prestes ne risentirà molto dell'eliminazione, perché Luca era in grado di difenderla e farla ragionare al contrario di Amanda Lecciso, che non ha una personalità così forte per mettersi contro tutti per tutelare l'amica: "Non ha il carattere per farlo". Criticando il comportamento irrispettoso della modella brasiliana, Chiara ha aggiunto un dettaglio strategico riguardo il suo avvicinamento a Zeudi Di Palma. Un pensiero condiviso da Shaila, che è convinta che la modella pensi solamente al proprio percorso e ad arrivare in finale: "Non gliene frega niente di nessuno".

Tornando a Calvani, Giglio ha ammesso di aver perso nella Casa un grande punto di riferimento, ma di essere rimasto deluso dal caso del bigliettino nascosto. Secondo il giovane parrucchiere, questo sbaglio ha influito sulla fine del suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Una cosa è certa: con l'uscita di Luca, gli equilibri sembrano destinati a cambiare radicalmente.

Helena stronca Zeudi

L'uscita di Luca Calvani ha spiazzato tutti sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Vista la sua forte personalità e importanza nelle dinamiche del gioco, i concorrenti erano convinti che l'attore toscano avesse uno dei quattro famosi biglietti di ritorno in caso di eliminazione dal televoto, ma così non è stato!

A commentare quando accaduto durante l'ultima diretta del reality show, andata in onda ieri lunedì 27 gennaio 2025 su Canale 5, ci hanno pensato Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno iniziato a ipotizzare chi potrebbe avere il biglietto di ritorno. Su questo argomento, la modella brasiliana sembra avere le idee molto chiare: alludendo alle Zelena, infatti, potrebbe avere la seconda vita proprio Zeudi Di Palma: "Lei grazie ai voti delle Zelena, ha preso l'onda benissimo. L'ha inc**late tutte. Altro che verità!".

Helena ovviamente non conosce ancora l'esito di quel televoto, ma ha comunque azzeccato tutti i nomi visto che il biglietto di ritorno lo hanno vinto Javier, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi. Ricordiamo le percentuali: Zeudi 27,56%, Javier 14,52%, Lorenzo 13,42%, Shaila 9,69%, Tommaso 7,59%, Luca 6,02%, Alfonso 5,96%, Amanda 5,68%, Stefania 5,15%, Mariavittoria 1,42%, Pamela 1,35%, Luca 1,03%, Chiara 0,17%, Bernardo 0,13%, Maxime 0,12%, Ilaria 0,10%, Emanuele 0,09%. Come la prenderà quando lo scoprirà?

