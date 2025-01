Grande Fratello: "Lorenzo è una vecchia volpe! Non è innamorato di Shaila", parla un'ex amata Vippona

News VIP

L'ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, Carlotta Dell'Isola, ha commentato l'attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini sbilanciandosi sui discussi Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono tra i protagonisti più discussi e divisivi dell'attuale edizione del Grande Fratello. A dire la sua sulla giovane coppia nata nella Casa più spiata d'Italia è arrivata l'ex gieffina Carlotta Dell'Isola che, in un'intervista rilasciata a Giada De Miceli, ha lanciato velenose frecciatine sia nei confronti del modello che della ballerina campana.

Carlotta Dell'Isola e le parole sugli Shailenzo

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 27 gennaio 2025 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che nelle ultime ore sono finiti nel mirino di un'ex volto di Temptation Island ed ex concorrente dell'edizione Vip del reality show. Stiamo parlando di Carlotta Dell'Isola che, ospite nell'ultima puntata della trasmissione radiofonica Non succederà più, ha ammesso di conoscere il modello milanese e di ritenerlo una "vecchia volpe":

Era un tentatore della mia edizione di Temptation Island. Ho avuto modo di conoscerlo molto bene, fuori dal programma ci siamo sentiti in amicizia. Ha tirato fuori un bel caratterino, però se vuoi spaccare all’interno di un reality, devi fare come sta facendo lui. È una vecchia volpe, ha trovato l’appiglio giusto per far parlare di lui. È una persona molto intelligente, molto scaltra, quindi cambia pelle in base al contesto. Non è preso da Shaila, ma da tutto l’insieme di cose. Non è innamorato.

Dopo aver detto la sua su Lorenzo, Carlotta ha puntato il dito contro Shaila. Senza troppi giri di parole, l'ex gieffina ha ammesso di non essere rimasta piacevolmente colpita dall'ex velina di Striscia la Notizia, anzi. Carlotta ha duramente condannato il comportamento assunto dalla ballerina nei confronti di Stefania Orlando durante l'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per chi non lo sapesse, Shaila si è lasciata andare a un'esternazione davvero infelice e fuori luogo sulla fine del matrimonio della bionda showgirl:

Sono rimasta allibita quando l’ho sentita pronunciare quelle parole. Di una bassezza infinita quella battuta. Secondo me non si è resa conto. Non è una persona con cui legherei mai. Non mi metterei a fare una spaccata sul bancone della cucina, mentre gli altri cucinano, solo per farmi vedere. Il troppo egocentrismo mi dà veramente fastidio. Non è amica delle donne, solidarietà femminile zero!

Shaila e Lorenzo a rischio eliminazione

Stasera in diretta su Canale 5 andrà in onda il 26esimo appuntamento con il Grande Fratello che sancirà una nuova eliminazione. I concorrenti al televoto sono Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Chi sarà costretto ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia?

Dopo il discusso ripescaggio che ha riportato nella Casa Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Iago Garcia, si tornerà al tradizionale televoto eliminatorio. Secondo i sondaggi online, il preferito sarebbe l'attore spagnolo mentre a rischiare maggiormente sarebbero i due giovani innamorati, che però nella precedente puntata hanno ricevuto il bonus del biglietto di ritorno.

La serata segnerà anche il ritorno di Maria Teresa Ruta, già protagonista della quinta e indimenticabile edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come reagirà Stefania? Non solo. Il conduttore darà il benvenuto ad altri due concorrenti: lo chef e DJ Federico Chimirri e il maestro di sci Mattia Fumagalli. Riflettori puntati anche su Amanda, che finalmente riceverà una sorpresa. Chi arriverà per lei? Forse la nipotina Jasmine Carrisi? Staremo a vedere!

