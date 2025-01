Grande Fratello, Amanda Lecciso e Maxime Mbandà vicinissimi: Jessica Morlacchi boccia il Flirt

News VIP

Nella casa del Grande Fratello sta nascendo un’intesa particolare tra Maxime Mbandà e Amanda Lecciso. Il gieffino è deciso a conquistare la cognata di Al Bano ma non tutti vedono positivamente questa conoscenza, come ad esempio Jessica Morlacchi che spiega con sprezzante ironia il motivo delle sue perplessità. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Maxime Mbandà e Amanda Lecciso: nuovo flirt?

Se è vero che la convivenza forzata porta spesso e volentieri i concorrenti del Grande Fratello a dare vita a furiosi scontri e discussioni accese, è altresì vero che la vicinanza porta anche alla nascita di flirt e nuovi amori. Mentre da un lato si consuma l’intricato triangolo amoroso tra Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes, dall’altro è iniziato un timido e impacciato avvicinamento tra Maxime Mbandà e Amanda Lecciso. Il gieffino ha espresso il suo interesse per la cognata di Al Bano, la quale si sente senza dubbio lusingata ma è anche poco decisa dal punto di vista sentimentale, avendo sofferto in passato e non essendo abituata a mettersi al primo posto, lontana dalle dinamiche dell’amore ormai da anni. Nonostante le premesse non siano delle migliori, Maxime non ha intenzione di arrendersi e si è confidato con Mariavittoria Minghetti, con la quale Amanda ha avuto uno scontro nelle ultime ore.

La dottoressa romana ha voluto incoraggiare Maxime a continuare per la sua strada, nonostante la reticenza della Lecciso, spiegando appunto che lei ha difficoltà ad aprirsi all’amore ma che in realtà vorrebbe una relazione che la travolgesse a livello sentimentale. Il modello non è certo di piacere ad Amanda ma non si arrende, entrando piano piano nella sua routine per osservare la reazione della gieffina. Ma c’è qualcuno che è certo che Amanda stia accettando il corteggiamento di Maxime solo ed esclusivamente per sperare di acquistare punti agli occhi del pubblico dato che si trova in Nomination e che sa che, dopo gli ultimi scontri in casa, sarà nuovamente nominata al televoto durante la prossima puntata del Grande Fratello. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi scattica su Amanda Lecciso

Nella casa del Grande Fratello, è ormai evidente giorno dopo giorno, si sono formate delle fazioni e una di queste è composta dal legame di amicizia tra Amanda Lecciso, Luca Calvani e Helena Prestes, tornata in gioco dopo il ripescaggio. Dunque non c’è da stupirsi se Jessica Morlacchi, che si trova sul fronte opposto nelle strategie di gioco in casa, sia pronta a mettere in discussione anche il nuovo interesse romantico della pugliese per Maxime Mbandà. Il modello si è mostrato molto preso dalla conoscenza di Amanda, cercando di corteggiarla senza metterle pressione e rispettando i suoi tempi, e Lecciso sta piano piano cedendo al fascino del gieffino. Eva Grimaldi ha commentato la questione con Bernardo Cherubini e Jessica, ammettendo di aver parlato con Maxime del suo interesse per Amanda. Il gieffino è certo che la cognata di Al Bano stia piano piano cedendo nonostante tutte le sue paure, tanto da confidare a Eva che sente di averla quasi conquistata. Jessica addentando una mela, si è mostrata piuttosto infastidita dalla questione e ha sputato velenosa:

“Certo fuori, perché le paure le puoi frenare vero? Quella si chiama paura di andare a casa, te lo dico io”.

Insomma, secondo Jessica la reticenza di Amanda non sarebbe reale dal momento che, se veramente avesse un interesse passionale per il bel Maxime, non potrebbe trattenersi come sta facendo. Insomma, Jessica è certa che Amanda abbia semplicemente paura della Nomination al punto da inscenare un flirt pur di accattivarsi l’amore e l’interesse del pubblico. Voi cosa ne pensate?

