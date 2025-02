Grande Fratello, Lorenzo e Maria Teresa attaccano Helena e tirano in ballo anche Dayane: l'ex gieffina sbotta sui social!

News VIP

Durante la loro permanenza nel Tugurio, Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta hanno duramente criticato Helena Prestes e Dayane Mello, provocando la reazione sui social dell'ex concorrente della quinta edizione Vip del Grande Fratello.

Stasera, giovedì 20 febbraio, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta hanno attaccato Helena Prestes parlando di tattiche e copioni e tirando in mezzo anche Dayane Mello, grande amica della modella brasiliana.

Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta contro Helena Prestes e Dayane Mello

Helena Prestes è finita nuovamente nel mirino di Lorenzo Spolverato. Il primo finalista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha accusato la modella brasiliana di recitare un copione già scritto e di agire solo per convenienza. Secondo il concorrente milanese, infatti, l'avvicinamento a Zeudi Di Palma e la storia d'amore con Javier Martinez sarebbero solo delle mosse strategiche per attirare l'attenzione dei telespettatori e arrivare in finale.

Parlando di tattiche e strategie di gioco messe in atto nella Casa più spiata e famosa d'Italia, Lorenzo ha tirato in ballo anche Dayane Mello, ricordando che durante il suo percorso nella Casa aveva instaurato un legame molto speciale con Rosalinda Cannavò proprio come ha fatto Helena con Zeudi:

Sono tattiche e copioni. Anche la cosa che ha fatto con Zeudi, stessa cosa, anche Dayane l’ha fatto nel suo Grande Fratello. Siamo onesti ad Helena egoisticamente parlando non frega niente di nessuno, né di Zeudi e nemmeno di Javier. Sono cose che fa giusto per sé. Se lei è uscita e rientrata, per arrivare dove vuole arrivare, ha bisogno di gente che la porti in alto. Lei sta agendo con tanta furbizia.

Leggi anche Alfonso torna sui social dopo l'eliminazione dal Gf e spiazza tutti: ecco perché

A fargli eco Maria Teresa Ruta. Con grande sorpresa di tutti, la concorrente ha concordato con Spolverato e lanciato una velenosa frecciatina alle due modelle brasiliane: "Dayane ha baciato Adua, Helena ha baciato Zeudi, questo è proprio un copione già scritto". Insomma, secondo i due concorrenti dell'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Helena e Dayane non sono per nulla sincere e agiscono solo ed esclusivamente per conquistare il pubblico.

Dayane Mello contro Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta

Le dure critiche e accuse mosse da Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta nei confronti di Helena Prestes non sono passate inosservate a Dayane Mello. L'ex amata concorrente e finalista della quinta edizione Vip del Grande Fratello, infatti, non ha perso tempo ed è subito intervenuta sui social per difendere l'amica e replicare agli attacchi dei due concorrenti con un tweet su X:

Io ho vissuto il mio Grande Fratello in modo spontaneo e istintivo come faccio sempre, senza copioni e senza maschere. Mi dispiace che qualcuno si permetta di dire il contrario… Forse perché loro lo vivono così?

Siamo sicuri che Signorini non perderà l'occasione di mostrare il tweet di Dayane a Lorenzo e Maria Teresa nella prossima puntata del Gf, che andrà in onda stasera giovedì 20 febbraio su Canale 5. Come reagiranno i diretti interessati? Ad ogni modo, i fan di Helena sperano anche nel ritorno dell'ex gieffina brasiliana. Sarebbe davvero bello riaverla nella Casa, ma soprattutto utile al programma per riaccendere un pò le dinamiche del gioco!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.