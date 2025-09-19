Grande Fratello, Lorenzo Battistello ricorda la prima edizione del reality e lancia una frecciatina a Temptation Island

News VIP

Il concorrente della prima iconica edizione del Grande Fratello, Lorenzo Battistello, ricorda la sua esperienza nella Casa di Cinecittà sottolineando il successo clamoroso riscosso dal programma nel 2000.

Il 16 settembre 2000 andava in onda la prima puntata della prima iconica edizione del Grande Fratello condotta da Daria Bignardi. Oggi, a 25 anni di distanza, l'ex gieffino Lorenzo Battistello ha rilasciato un'intervista al Corriere del Veneto in cui ha ricordato la sua indimenticabile esperienza nella Casa di Cinecittà.

La confessione di Lorenzo Battistello sul successo del primo Gf

Manca davvero poco al Grande Fratello di Simona Ventura. La prima puntata andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale del cast della nuova e attesissima edizione. Nell'attesa, uno storico concorrente del reality show ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua intensa esperienza che lo ha reso uno dei volti simbolo della Casa di Cinecittà.

Stiamo parlando di Lorenzo Battistello. Raggiunto dai microfoni del Corriere del Veneto, l'ex gieffino ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality show, che in quell'anno raggiunse picchi di ascolto da 16 milioni di spettatori. Il Gf fu, infatti, la prima trasmissione a battere il Festival di Sanremo. A proposito dello straordinario successo raggiunto, il cuoco veneto ha tirato in ballo Temptation Island, oggi tra i canali di punta di Canale 5:

Mi sembra di guardare un'altra epoca. Non c’erano gli smartphone e nemmeno i social. È passato un quarto di secolo ma sembra un’eternità. La finale del Grande Fratello del 2000 fu il primo programma a battere Sanremo, con 16 milioni di spettatori. Oggi, quando Temptation Island fa quattro milioni, viene considerato un grande successo: questo dà la misura di cosa rappresentammo allora. Ma nessuno sapeva gestire la nostra popolarità. Non esistevano strategie di marketing adatte a quella trasformazione. Ci mandavano a fare serate in discoteca, ma mancava un percorso strutturato. Era una forma di popolarità che nessuno aveva mai visto.

Lorenzo ricorda Pietro Taricone

Dopo aver commentato il successo della prima iconica edizione del Grande Fratello, Lorenzo Battistello ha parlato del rapporto nato nella Casa con i suoi compagni di avventura. "Eravamo Cristina Plevani, Salvo Veneziano, Pietro Taricone, Rocco Casalino, Maria Antonietta Tilloca, Marina La Rosa, Sergio Volpini, Roberta Beta, Francesca Piri e io. Un gruppo molto diverso, ma autentico" ha dichiarato l'ex gieffino veneto che ha poi svelato un rammarico legato a quell'esperienza televisiva e ricordato la sua amicizia speciale con il compianto Taricone:

Un rammarico? La nomination che mi costò l’uscita. Quando mi legai a Marina, le altre ragazze lo interpretarono come un tradimento e votarono contro di me. Mi è sempre dispiaciuto: era un gioco di complicità, niente di più, ma non fu capito. Ho sempre sentito Maria Antonietta e Salvo. Nel 2020 abbiamo creato una chat WhatsApp che oggi è ancora attiva. Dentro ci siamo tutti, tranne Daria Bignardi, ma abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Taricone? quando ho fatto un post per i 25 anni dalla prima edizione, una frase che Pietro disse dopo la mia uscita: “Mi manca Lorenzo”. Quando fui eliminato, lui andò diverse volte in giardino, facendo il mio nome. Credo che fu il primo a sentire la mia mancanza. Probabilmente vedeva in me l'altro cervo del branco con cui scornarsi, ma con profondo rispetto. Non mi aspettavo da lui questo sentimento forte nei miei confronti e ho il rammarico di non aver coltivato questa relazione. Mi resta il desiderio di potergli mandare un abbraccio, ovunque si trovi adesso.

