Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"

News VIP

Da vincitrice a opinionista: la nuova sfida di Cristina Plevani al Grande Fratello.

nella puntata di ieri di Casa Lollo 3, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni che ormai è diventato un vero punto di riferimento per gli appassionati di reality, è arrivata un’ospite d’eccezione: Cristina Plevani. Per il pubblico di Mediaset il suo nome evoca subito ricordi fortissimi, visto che fu proprio lei a vincere la primissima edizione del Grande Fratello, quella che nel 2000 cambiò per sempre la televisione italiana. Oggi Cristina si prepara a tornare nel programma che l’ha resa famosa, questa volta però con un ruolo diverso: sarà una delle opinioniste della nuova edizione, la prima guidata da Simona Ventura.

Cristina Plevani e il ritorno al GF: “Mi sono candidata”

Durante l’intervista, la Plevani ha raccontato come è nata la possibilità di entrare nel cast fisso del reality,. Non ha nascosto di aver fatto un passo in avanti in prima persona per conquistare questo spazio televisivo: Dopo aver conquistato l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, la 53enne bresciana ha ammesso di essersi candidata spontaneamente:

Dopo l’Isola sono andata a chiedere consiglio e mi sono anche candidata per questo ruolo”, ha spiegato. Una scelta coraggiosa e diretta, che dimostra quanto l’ex vincitrice sia ancora determinata a rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

Nel corso della chiacchierata, Cristina ha riflettuto sull’evoluzione del Grande Fratello, confrontando l’edizione che l’ha vista protagonista con le più recenti:

“Il reality non è più quello di una volta. Durante la mia edizione era davvero un esperimento sociale, oggi invece sono cambiate le dinamiche. Le storie d’amore hanno assunto un peso enorme, spesso amplificate e condizionate dai fandom tossici che spostano l’attenzione e determinano una centralità che non dovrebbe esserci”.

Nonostante le perplessità, la Plevani si dice entusiasta di poter condividere questa nuova avventura sotto la guida di Simona Ventura, al debutto come conduttrice del Grande Fratello:

“Simona ha l’esperienza e la credibilità giusta per riportare il programma alle origini. Sono certa che farà un ottimo lavoro”.

Una dichiarazione che suona come un’investitura importante, ma anche come la speranza di un ritorno a quel GF più genuino che conquistò milioni di italiani venticinque anni fa. Quest’anno il reality promette un ritorno alle radici con un cast di concorrenti nip e un panel di opinionisti formato da ex concorrenti - Cristina, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi - preannunciando quindi un'edizione particolare, sospesa tra tradizione e rinnovamento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .