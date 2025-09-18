TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"

Anita Nurzia

Da vincitrice a opinionista: la nuova sfida di Cristina Plevani al Grande Fratello.

Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"

nella puntata di ieri di Casa Lollo 3, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni che ormai è diventato un vero punto di riferimento per gli appassionati di reality, è arrivata un’ospite d’eccezione: Cristina Plevani. Per il pubblico di Mediaset il suo nome evoca subito ricordi fortissimi, visto che fu proprio lei a vincere la primissima edizione del Grande Fratello, quella che nel 2000 cambiò per sempre la televisione italiana. Oggi Cristina si prepara a tornare nel programma che l’ha resa famosa, questa volta però con un ruolo diverso: sarà una delle opinioniste della nuova edizione, la prima guidata da Simona Ventura.

Cristina Plevani e il ritorno al GF: “Mi sono candidata”

Durante l’intervista, la Plevani ha raccontato come è nata la possibilità di entrare nel cast fisso del reality,. Non ha nascosto di aver fatto un passo in avanti in prima persona per conquistare questo spazio televisivo: Dopo aver conquistato l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, la 53enne bresciana ha ammesso di essersi candidata spontaneamente:

Dopo l’Isola sono andata a chiedere consiglio e mi sono anche candidata per questo ruolo”, ha spiegato. Una scelta coraggiosa e diretta, che dimostra quanto l’ex vincitrice sia ancora determinata a rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

Nel corso della chiacchierata, Cristina ha riflettuto sull’evoluzione del Grande Fratello, confrontando l’edizione che l’ha vista protagonista con le più recenti:

“Il reality non è più quello di una volta. Durante la mia edizione era davvero un esperimento sociale, oggi invece sono cambiate le dinamiche. Le storie d’amore hanno assunto un peso enorme, spesso amplificate e condizionate dai fandom tossici che spostano l’attenzione e determinano una centralità che non dovrebbe esserci”.

Nonostante le perplessità, la Plevani si dice entusiasta di poter condividere questa nuova avventura sotto la guida di Simona Ventura, al debutto come conduttrice del Grande Fratello:

“Simona ha l’esperienza e la credibilità giusta per riportare il programma alle origini. Sono certa che farà un ottimo lavoro”.

Una dichiarazione che suona come un’investitura importante, ma anche come la speranza di un ritorno a quel GF più genuino che conquistò milioni di italiani venticinque anni fa. Quest’anno il reality promette un ritorno alle radici con un cast di concorrenti nip e un panel di opinionisti formato da ex concorrenti - Cristina, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi - preannunciando quindi un'edizione particolare, sospesa tra tradizione e rinnovamento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
Helena Prestes e Shaila Gatta protagoniste del nuovo reality di Amazon
news VIP Helena Prestes e Shaila Gatta protagoniste del nuovo reality di Amazon
La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2025: Leocadia si allea con Catalina, per Cruz tutto si complica!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2025: Leocadia si allea con Catalina, per Cruz tutto si complica!
La forza di una donna Anticipazioni 19 settembre 2025: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 19 settembre 2025: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 19 settembre 2025: Tancredi stupisce Umberto mentre Roberto frena Rosa!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 19 settembre 2025: Tancredi stupisce Umberto mentre Roberto frena Rosa!
X Factor 2025: l'X Factor secondo Paola Iezzi, giudice dello show Sky Original per il secondo anno consecutivo
anticipazioni TV X Factor 2025: l'X Factor secondo Paola Iezzi, giudice dello show Sky Original per il secondo anno consecutivo
Uomini e Donne, Luana Nicchiniello pronta a tornare per corteggiare Federico Mastrostefano
news VIP Uomini e Donne, Luana Nicchiniello pronta a tornare per corteggiare Federico Mastrostefano
Forbidden Fruit Anticipazioni 19 settembre 2025: Alihan sempre più tormentato. Zeynep potrebbe pagarne le conseguenze!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 19 settembre 2025: Alihan sempre più tormentato. Zeynep potrebbe pagarne le conseguenze!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV