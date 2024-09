Grande Fratello, Loredana Lecciso pronta a raggiungere la sorella Amanda in casa? La confessione inaspettata

News VIP

Loredana Lecciso commenta l'ingresso al Grande Fratello della sorella minore Amanda, poi svela se è intenzionata a prendere parte al reality show, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa del Grande Fratello ha fatto il suo ingresso Amanda Lecciso, la sorella minore di Loredana Lecciso. La dolce metà di Al Bano racconta qualcosa in più sul suo carattere e sul motivo che l’ha spinta a prendere parte al programma, facendo intuire che ci sono speranze di vederla nel reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco la confessione spiazzante della showgirl pugliese.

Grande Fratello, Amanda Lecciso entra in casa

Quando Lino Giuliano si è trovato squalificato all’ultimo momento, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, la redazione del programma è corsa ai ripari e ha contattato Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana Lecciso, per entrare a far parte del cast. Lei ha accettato di buon grado e ha fatto il suo ingresso nel reality show, condotto da Alfonso Signorini, con un sorriso smagliante e tanta voglia di mettersi in gioco. Mentre nelle ultime ore è scattato un bacio tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, Loredana è tornata a parlare della sorella descrivendone il carattere.

“È divertente, poi lei è una ragazza molto determinata, è forte, ha una bella tempra. Ed è una mamma da dieci e lode […] è una mamma sempre presente in tutto, a dispetto che è la più giovane fra noi tre, ma lei come mamma è la migliore”.

Insomma, Amanda potrebbe portare tanta allegria nel programma ma non per questo bisogna credere che si lascerà scivolare addosso le questioni più spinose, dato che il suo carattere è verace e combattivo. Loredana ha svelato che Amanda va molto d’accordo con Al Bano, con il quale si appresta a festeggiare i 25 anni di convivenza, che la interpella spesso e volentieri anche per aiutare la figlia Jasmine. Con la nipotina, infatti, Amanda ha un ottimo rapporto ed è lei che Jasmine chiama quando proprio non sopporta più sua madre.

Grande Fratello, anche Loredana Lecciso entra in casa?

L’ingresso al Grande Fratello di Amanda Lecciso, accompagnata dalla sorella Loredana in un simpatico siparietto a base di orecchiette sapientemente preparate a mano come da tradizione, ha incuriosito i fan del programma di Canale 5. Possibile che dopo Amanda, forte appunto del sostegno della famiglia anche davanti le telecamere, anche Loredana accetti di prendere parte al cast del reality show di Alfonso Signorini? Ecco come ha commentato la compagna di Al Bano tra le pagine di Chi.

“Mi hanno chiesto di fare il Gf in tutte le edizioni. Che poi io sto volentieri in casa, non amo le mondanità, stare chiusa non mi spaventa, la convivenza… Alla fine non mi spaventa neanche la convivenza. Invece, la mia immagine, il rapporto con la mia immagine non è lineare e così l’essere ripresa 24 ore su 24… Forse, però, alla fine sarebbe una terapia d’urto: così è stato con l’aereo, del resto, l’ho superato volando”.

Insomma, Loredana fa capire che nonostante tutte le paure, forse sarebbe in grado di mettersi in gioco una volta per tutte davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia, e chissà che il suo ingresso non arrivi proprio nelle prossime puntate. Ammettiamolo: chi è che non vorrebbe vedere il Leone di Cellino San Marco fare una sorpresa in diretta tv alla sua bella con uno dei suoi famosi acuti!

