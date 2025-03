Grande Fratello, lo sfogo di Lorenzo Spolverato contro Cesara Buonamici e Shaila Gatta durante la pubblicità

News VIP

Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a una serie di lamentele sul comportamento assunto da Cesara Buonamici e da Shaila Gatta durante l'ultima puntata del Grande Fratello.

Nuove tensioni e incomprensioni tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il primo finalista del Grande Fratello si è lasciato andare a uno sfogo ieri sera, durante la pubblicità, in cui non ha nascosto alcuni dubbi e perplessità sulle scelte dell'ex velina di Striscia la Notizia.

I dubbi di Shaila sulla storia con Lorenzo al Gf

La scelta del pubblico di mandare in finale Zeudi Di Palma ha dato modo a Shaila Gatta di riflettere sulla sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello. La ballerina campana, che non ha nascosto di esserci rimasta male per il risultato del televoto, si è interrogata sulle ragioni per cui non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo, dubitando che la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato possa averla fortemente penalizzata.

Interpellata in diretta dal conduttore Alfonso Signorini, la concorrente campana ha cercato di fare un bilancio del suo percorso nella Casa, che è stato fortemente caratterizzato dalla turbolenta relazione con Spolverato: "Quello su cui io rifletto è che mi sono spesso sentita sovrastata, non da lui come personaggio, ma dalle sue reazioni. Mi pento di non aver avuto più prese di posizione". A commentare la situazione ci hanno pensato anche le due opinioniste del reality show.

Se Beatrice Luzzi si è complimentata con Shaila per come ha affrontato diverse dinamiche del gioco, Cesara Buonamici si è detta felice che la ragazza abbia finalmente messo al primo posto sé stessa: "È arrivato il momento in cui il cuore ha lasciato il posto al cervello e quindi stai uscendo fuori tu". Lo scambio di opinioni tra la ballerina e la giornalista del Tg5 non è però passato inosservato a Lorenzo che, durante la pubblicità, si è lasciato andare a uno sfogo con l'amica Chiara Cainelli.

Le lamentele di Spolverato

Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a una serie di lamentele contro Shaila Gatta e Cesara Buonamici. Tutto è nato durante l'ultima puntata del Grande Fratello quando l'ex velina di Striscia la Notizia stava parlando con Alfonso Signorini e le due opinioniste circa il suo percorso nella Casa. Infastidito, il primo finalista del reality show ha criticato il comportamento della sua ex con Chiara Cainelli: "Lei ha dato solo le colpe a me, questo lei a me non l’aveva detto. Non mi aveva avvisato".

Ma non è finita qui perché subito dopo l’intervento di Cesara Buonamici, durante la pubblicità, Spolverato ha continuato affermando: "Mi stona quella cosa di Cesara, sono un po’ rimasto…". Poi, rivolgendosi alla concorrente campana ha dichiarato: "Non hai nemmeno commentato, chi tace acconsente. Io non penso di essere stato sbagliato, ti ho dato tutto quello che potevo darti. Adesso sono pure il capro espiatorio della relazione. Sono cose su cui nemmeno vorrei tornarci perché non mi piace. Su quello che Cesara ha detto non hai commentato". Shaila ha subito cercato di difendersi dalle accuse mosse dal suo ex, spiegando di non aver replicato alle affermazioni della giornalista solo ed esclusivamente perché provata da tutta la situazione.

Ricordiamo che Shaila questa settimana è al televoto per l'eliminazione insieme alla sua amica Chiara, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. Dopo Stefania Orlando, chi sarà costretta/o ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia a un passo dalla finalissima? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 17 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che, al momento, gli unici finalisti sono Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

