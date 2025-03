Grande Fratello, lo sfogo di Chiara Cainelli con Shaila Gatta: "Non riesco a perdonarmi" (VIDEO)

News VIP

Al GF, Chiara Cainelli si confida con Shaila Gatta, raccontandole alcune fragilità legate al suo passato e lasciandosi andare a un piccolo sfogo.

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, il Grande Fratello tornerà in onda con un nuovo appuntamento: diverse saranno le tematiche affrontate nella diretta, come l'arrivo di Luisa, madre di Shaila Gatta, per discutere di Lorenzo Spolverato, e potrebbe esserci spazio anche per Chiara Cainelli, che secondo il modello avrebbe causato la gelosia di Shaila e li avrebbe divisi. Prprio con l'ex velina, poche ore fa, Chiara Cainelli si è sfogata, lasciandosi andare a un momento di confidenze sul suo passato.

GF, Chiara Cainelli si sfoga con Shaila Gatta: "Non riesco a perdonarmi"

Ritrovandosi in piscina per un momento di relax, Shaila Gatta e Chiara Cainelli si sono confrontate sul rispettivo passato: l'ex velina ha raccontato del suo rapporto con la madre Luisa - che questa sera entrerà nella Casa per una sorpresa alla figlia - e anche Chiara ha rivelato di quanto sua madre sia stata di grande aiuto e supporto con lei. "Anche quando mia madre me lo dice, non ci credo. Quando mi hanno presa al GF, mia mamma non era sorpresa, io invece sì! Mi ha spronata a provarci sempre" ha dichiarato l'ex corteggiatrice.

La gieffina ha ammesso che, contrariamente alla madre, non ha tutta questa fiducia in sé e tende a essere molto dura con sé stessa: "Non riesco a perdonarmi facilmente". Chiara ha ammesso che questo dipenderebbe da una passata relazione, ma che il rapporto con sé è peggiorato dopo il Covid, che l'ha portata a non avere molta cura della sua persona.

"Mia madre un giorno mi ha chiesto 'Chiara, ma tu ti vuoi bene?' e io le ho detto di sì, ma quando mi sono trovata a dirlo davanti allo specchio mi sono resa conto che non ci riuscivo" ha ammess la gieffina, per poi aggiungere "ho deciso di dare una svolta alla mia vita e ho iniziato a lavorare in un bar, ho conosciuto questa persona, siamo diventate amiche e grazie anche a lei ho intrapreso un lavoro che mi piaceva. Ho potuto dimostrare a mia madre che ce la stavo facendo". Commossa dalle parole di Chiara, Shaila l'ha abbracciata: "Ti è servito fare questo, per darti l'autostima che ti mancava".

GF, le anticipazioni della puntata di questa sera

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, andrà in onda un nuovo appuntamento con ilGrande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. In nomination ci sono Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti. Chi sarà l'eliminato di questa sera?

terzo finalista, dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Focus anche su Maria Vittoria Minghetti, protagonista di diverse liti, come quella con Lorenzo Spolverato, durante la quale ha svelato una strategia del modello di creare dinamiche tra Shaila ed Emanuele Fiori. Shaila riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti.

