Grande Fratello, le prime dichiarazioni di Jessica Morlacchi dopo la vittoria e la reazione degli altri concorrenti

Jessica Morlacchi è la vincitrice della 18esima edizione del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato subito dopo la vittoria e cosa ne pensano gli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Jessica Morlacchi è la vincitrice della 18esima edizione del Grande Fratello. La concorrente romana ha battuto Helena Prestes al televoto finale e si è aggiudicata la vittoria di un montepremi pari a 100.000 euro, la cui metà verrà devoluta in beneficenza. La cantante ha infatti deciso di evolvere la somma "a un’associazione che si occupa di curare i bambini malati".

Jessica Morlacchi vince il Gf

La finale del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. Secondo posto per la modella Helena Prestes seguita dalla trentina Chiara Cainelli. Un risultato decisamente inaspettato visto le principali candidate alla vittoria erano state sempre la modella brasiliana e Zeudi Di Palma.

Quella di Jessica è stata un'esperienza davvero forte e intensa, dove lei non si è mai tirata indietro e ha sempre mostrato il suo carattere, nel bene e nel male. Ai momenti di estrema simpatia, la concorrente ha sempre alternato commenti pungenti e diretti contro la sua "vittima". Emozionata e ancora incredula, Jessica ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la finale di questa lunga e discussa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Allora amici, io non ci sto capendo nulla! Penso sia tutto uno scherzo, non riesco a realizzare, tutto quello che posso dire è grazie. Grazie a ognuno di voi. Ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima. Adesso piano piano realizzo.

Le reazione dei concorrenti alla vittoria di Jessica Morlacchi

Dopo 196 giorni è calato il sipario sul Grande Fratello. Un'edizione che ha fatto tanto discutere, ma anche ridere, e che si è conclusa con una bellissima coppia che ha retto l'intero programma: Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Con grande sorpresa di tutti, però, a trionfare è stata la concorrente romana, che ha deciso di evolvere la metà del montepremi finale a un'assocazione che si occupa di curare i bambini malati.

Ma come hanno reagito gli altri concorrenti del reality show alla vittoria della Morlacchi? Mariavittoria Minghetti non è riuscita a nascondere l'entusiasmo e la gioia per l'amica, Chiara Cainelli, invece, ha dichiarato: "Non vedevo l’ora che finisse questa esperienza. Sono contentissima. Sono contenta di quello che è successo in questo percorso. Ho trovato l’amore, ho trovato gli amici e sono contentissima". Felicissimi per Jessica, sia Giglio che Luca Calvani: "Una grande finale. Due donne a cui ho voluto molto bene e quindi non poteva andare male in nessuna maniera. Evviva Jessica, evviva il Grande Fratello".

Stefano Tediosi e Federica Petagna hanno rivelato di essere rimasti spiazzati dall'esito del televoto, mentre Zeudi Di Palma, che era la principale candidata alla vittoria finale visto il suo numerosissimo fandom, ha invece confessato di essere davvero contenta che abbia vinto Jessica e non Helena: "Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi. Ha vinto la mia preferita come concorrente. Meritava tanto questa vittoria. Le auguro il meglio". Il Grande Fratello vi aspetta a settembre con una nuova e scoppiettante edizione!

