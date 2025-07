Grande Fratello, le fan di Zeudi Di Palma organizzano una raccolta fondi per regalarle un'auto: la cifra da capogiro

News VIP

Le fan di Zeudi Di Palma, ex concorrente del GF, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per regalare alla loro beniamina...un'auto nuova!

Zeudi Di Palma è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello più chiacchierate di sempre: l'ex Miss Italia ha riscosso un notevole successo presso il pubblico e intorno a lei si è creato un fandom agguerrito, le Zeudine, che speravano di vederla vincere e che le dimotrano continuamente il loro affetto e devozione con regali, anche molto costosi. E questo è il caso della nuova auto per l'ex gieffina, per la quale è stata organizzata una raccolta fondi per raccogliere una cifra da capogiro.

GF, continuano i regali per Zeudi Di Palma dalle fan

Sin dalla notizia che Zeudi Di Palma non aveva vinto il GF, ma era stata eliminata nel corso della Finale, le sue numerose fan si erano mobilitate per cercare di "risarcirla" della sconfitta e regalarle la cifra che avrebbe, a loro dire, meritato di vincere. Una vicenda che aveva dell'incredibile e di cui persino Alfonso Signorini, conduttore del reality show era venuto a conoscenza e che aveva commentato in maniera molto negativa. L'eccessiva devozione delle fan per Zeudi è proseguita nel corso dei mesi e l'ex Miss Italia è stata spesso protagonista di altre situazioni simili, scatenando non poche polemiche sul web.

Di recente, le sue fan avrebbero deciso di organizzarsi per una raccolta fondi con cui regalare un'auto nuova all'ex gieffina: si tratterebbe di un'auto di lusso, del valore di oltre 31mila euro, cifra da capogiro che le fan sono disposte a raccogliere per accontentare la loro beniamina. Nonostante, in molte abbiano a cuore l'ex gieffina, c'è anche chi sembra aver compreso che questi regali sono eccessivi e ha sollevato dubbi sulla questione. Tuttavia, alcune fan più accanite sono già pronte a far partire la raccolta fondi, per aiutare Zeudi ad acquistare una nuova auto.

GF, le fan di Zeudi Di Palma organizzano una raccolta fondi per comprarle una nuova auto

L'idea di regalare a Zeudi Di Palma un'auto costosa è arrivata dalle fan più accanite dell'ex gieffina: non solo le Zeudiners avrebbero deciso di regalare un dono così importante all'ex concorrente del GF, ma avrebbero anche individuato il modello migliore per l'ex Miss Italia. Stiamo parlando di un'Audi S3 Sportback dal valore di 31 mila euro.

Una cifra esorbitante che ha spinto già qualcuno dei fan a tirarsi indietro, mentre altre sostenitrici molto più agguerrite sembrano essere pronte ad aprire una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Zeudi. Alcune millantano anche di aver chiesto alla gieffina quale fosse il colore preferito per l'auto: "le abbiamo chiesto il colore dell'auto e lei ha detto che le piacciono nere".

Molte fan, anche dell'America Latina, dove Zeudi si è fatta conoscere e amare, hanno invitato alla prudenza, ricordando che un simile dono potrebbe comportare un impegno economico per le fan, ma anche per la stessa Zeudi e che proseguendo su questa scia si rischierebbe di alimentare polemiche contro l'ex gieffina, che è stata più volte accusata in passato di aver in qualche modo sfruttato l'amore dei fan per un suo tornaconto.

