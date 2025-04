Grande Fratello, Zeudi Di Palma parla della raccolta fondi arrivata a oltre 50 mila euro: "Non ne so nulla"

News VIP

Gabriele Parpiglia suo programma 100x100 Parpiglia, in presenza del portavoce del Codacons, ha contattato Zeudi di Palma e la manager Carmen D'Elena, in merito alla raccolta fondi organizzata dalle fan dell'ex gieffina arrivata a 56 mila euro.

Durante una puntata di 100x100 Parpiglia, il giornalista Gabriele Parapiglia ha approfondito la vicenda legata alla raccolta fondi promossa dalle fan di Zeudi Di Palma. Le sostenitrici della ex concorrente del Grande Fratello, convinte che la loro beniamina sia stata privata ingiustamente della vittoria e del relativo premio da 50mila euro, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi online. In tempi brevissimi, l'obiettivo fissato è stato non solo raggiunto, ma anche superato (oltre 56 mila euro). La raccolta peraltro, non è stata fermata e continuano le donazioni ogni giorno.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma e la raccolta fondi organizzata dalle fan è arrivata ad oltre 56 mila euro

La raccolta è stata aperta da una anonima campana e nella didascalia si legge: "Nonostante l'enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui" con un logo delle "Zeudiners" ovvero le fan di Zeudi. Su X, è stata sponsorizzata con queste parole, "Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto"

Parapiglia, però, ha voluto vederci chiaro, affrontando la questione anche dal punto di vista legale. Interrogando in diretta un rappresentante del Codacons, ha domandato:

"Se io, cittadino qualsiasi, decido di avviare una raccolta fondi e versare dei soldi, è consentito?"

La risposta del Codacons è stata piuttosto netta:

"Le raccolte fondi, per definizione, devono avere scopi benefici. Non si dovrebbero utilizzare per compensare un mancato premio, come in questo caso. Tuttavia, non si tratta di un’azione illegale. La piattaforma, ad esempio GoFundMe, potrebbe però decidere di interrompere la raccolta sostenendo che non ha finalità di aiuto concreto."

Determinato ad avere anche la versione della diretta interessata, Parapiglia ha tentato di contattare Zeudi Di Palma telefonicamente. Alle prime due chiamate, l’ex gieffina ha riagganciato, mentre alla terza ha risposto, dichiarando:

"Scusa, sono impegnata con il lavoro, contatta Carmen che è la mia manager. La raccolta fondi? Davvero, devi parlare con lei, io non ne so nulla."

La chiamata si è poi interrotta. A questo punto, il giornalista ha contattato la manager, chiedendo la disponibilità di Zeudi per un’intervista sull’argomento. La risposta è stata chiara:

"Zeudi non può rilasciare dichiarazioni fino alla scadenza del contratto con Endemol. Quanto alla raccolta fondi, ancora non ne sappiamo niente e non abbiamo ricevuto alcun importo."

Sulla vicenda era intervenuto anche Alfonso Signorini, che ha dichiarato:

"Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba? Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene piagata. Ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello. Non solo prendono soldi per fare il Grande Fratello ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .