Grande Fratello, Laura Maddaloni verso il reality show di Signorini dopo il flop di The Couple? Parla lei!

La judoka Laura Maddaloni ricorda la sua esperienza nella Casa di The Couple - Una vittoria per due e parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello: "Sono una che ama la libertà e questo può essere un’arma a doppio taglio in tv".

Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste della prima edizione di The Couple - Una vittoria per due. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, la sportiva ha parlato della sua esperienza nella Casa, commentando anche la chiusura anticipata del reality game, e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

Laura Maddaloni commenta il flop di The Couple e parla del Grande Fratello

La prima edizione di The Couple - Una vittoria per due è stata un vero flop in termini di ascolti. Proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di chiudere con largo anticipo il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi e donare il ricco montepremi da un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

A dire la sua sul flop degli ascolti ci ha pensato Laura Maddaloni. In un'intervista rilasciata a Lollo Magazine, l'ex amatissimo volto de L'Isola dei Famosi ha fatto un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza nella Casa di The Couple, commentando la chiusura anticipata del programma e rivelando come ha vissuto la notizia inaspettata:

Credo che oggi la gente abbia bisogno di tempo per abituarsi al nuovo, alle nuove idee e ai nuovi format. Per me è stato bellissimo. Con gli altri c’è stato un vero agonismo, proprio come nello sport…nessuno sgambetto, nessuna lite fuori luogo, nessuna esagerazione. Quando me l’hanno comunicato penso di aver avuto una reazione simile ad una finale persa. Mi sono seduta, ho fissato il muro davanti a me e solo ripercorrendo velocemente il mio percorso, sono riuscita a riprendermi.

Dopo aver rivelato qual è stata la sua reazione nel momento in cui le hanno comunicato della chiusura anticipata del reality game di Canale 5, la Maddaloni ha parlato dei rapporti nati nella Casa con i suoi ormai ex compagni di avventura. Senza troppi giri di parole, la sportiva ha ammesso di aver legato principalmente con Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi:

Abbiamo creato un bel gruppo, ho legato di più con Pierangelo e Jasmine perché loro hanno rivisto in me una colonna portante. Ho sentito la responsabilità di essere per loro una sorella maggiore, una mamma e questo sentimento è continuato anche dopo. Quando siamo usciti, Jasmine ha fatto una videochiamata a sua madre, me l’ha presentata e le ha detto che ero la migliore. Con Pierangelo lo stesso. A breve mi verranno a trovare e passeranno un fine settimana insieme con le mie bimbe, che si sono affezionate a loro.

Laura Maddaloni pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello

Chiuso il capitolo The Couple - Una vittoria per due, Laura Maddaloni ha parlato della possibilità di rivederla in qualche altro reality show. Interpellata da Lorenzo Pugnaloni, la sportiva non ha escluso una sua partecipazione al Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda a settembre su Canale 5:

Questa domanda me la fanno spesso, a questo punto prima o poi dovrò farlo! Non avrei mai immaginato di entrare in una casa ed essere osservata 24 ore su 24, io sono una che ama la libertà, una trasparente e nel bene e nel male sono sempre diretta. E può essere un’arma a doppio taglio in tv e credo che le persone vere in tv vengono sempre “fregate”; comunque, un pensierino ce lo farei.

A proposito dell'ultima edizione del Gf, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi, la judoka ha rivelato di non averlo seguito, ma di essere stata informata su tutte le varie dinamiche che hanno animato il programma. La Maddaloni ha infatti commentato la turbolenta storia, ormai finita, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e detto la sua sulla coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, recentemente finiti al centro del gossip per alcune rivelazioni inaspettate rilasciate dall'ex di lei, Carlo Motta:

Non credo che si siano presi in giro a vicenda, credo che Shaila in quella casa si sia fatta un’immagine completamente diversa di Lorenzo e, nel momento in cui è uscita, l’ha rivalutato. Lì dentro è tutto amplificato. Helena e Javier sono una coppia affiatata e vera, a prescindere da quanto durerà. L’amore è tanto particolare, sottile e delicato. Tutto può succedere, è bellissimo vedere qualcosa sgretolarsi e poi crearsi un impero; quindi, tifo per loro.

