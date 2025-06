Grande Fratello, Alfonso Signorini parla della nuova edizione

News VIP

Alfonso Signorini su Instagram, ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello che tornerà a settembre in prima serata su Canale 5: i casting sono già aperti.

Settembre segnerà il ritorno del Grande Fratello con la sua 19esima edizione, un’edizione davvero speciale che, come già annunciato, celebrerà i 25 anni del reality show targato Mediaset.

Grande Fratello, la nuova edizione durerà tre mesi ?

La nuova edizione si preannuncia ricca di emozioni, novità e colpi di scena, grazie a un cast che sarà un mix perfetto tra vecchie glorie e nuovi volti. La metà dei concorrenti, infatti, sarà composta da ex gieffini che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei telespettatori, mentre l’altra metà sarà formata da persone che per la prima volta entreranno nella casa più famosa d'Italia.

A condurre il programma ci sarà ancora Alfonso Signorini, che oltre a essere il volto del Grande Fratello, ricoprirà anche il ruolo di autore, come ha già fatto nelle scorse edizioni. Tramite Instagram, il conduttore ha smentito alcune voci riguardo la durata del programma. Infatti, una notizia circolata sui social parlava di un'edizione che avrebbe potuto durare ben nove mesi, ma Signorini ha precisato che si trattava di una fake news e che la durata effettiva della stagione sarà di circa tre mesi. Ha anche aggiunto che i casting sono ancora aperti, aprendo quindi una porta per nuovi potenziali concorrenti che potrebbero entrare a far parte del reality in qualsiasi momento.

Rapporti “Medianici” con gli ex Concorrenti del Grande Fratello

Signorini ha anche risposto con una battuta ironica a una domanda sui suoi rapporti con i concorrenti del Grande Fratello una volta che il programma finisce. “Solo medianici”, ha detto, facendo riferimento a quelli che definisce “contatti spirituali” con gli ex partecipanti, un modo scherzoso per indicare come, una volta chiusa la porta della casa, i rapporti spesso si raffreddino.

Al centro dell'attenzione, nelle ultime settimane, ci sono stati anche alcuni ex protagonisti del Grande Fratello, come Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno fatto molto parlare di sé sui social. Signorini, rispondendo a una domanda su di loro, ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro: "Penso che una storia, qualsiasi storia, debba essere vissuta nella vita reale, non sui social". Un chiaro invito a vivere in modo autentico e non a costruire false narrazioni sui social network, dove spesso i confini tra realtà e finzione si mescolano.

Infine, un piccolo spoiler per i lettori di Chi Magazine: nel prossimo numero sarà pubblicata un'intervista esclusiva con Belen Rodriguez, che pare stia attraversando un momento difficile con la sorella Cecilia. La notizia, che promette di far discutere, sarà il tema centrale del prossimo numero della rivista, che ha già attirato l’attenzione degli appassionati di gossip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .