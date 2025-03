Grande Fratello, la verità di Lorenzo Spolverato su Helena Prestes: "Era l'opposto di quello che è adesso" (VIDEO)

News VIP

Durante un confronto con Shaila Gatta e Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato ripensa a come sia cambiata Helena Prestes nel corso di questi mesi nella Casa del Grande Fratello.

Cresce l'attesa per la semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 24 marzo 2025. Tra le concorrenti al televoto per l'eliminazione c'è anche Helena Prestes che, nelle ultime ore, è finita nuovamente nel mirino del finalista Lorenzo Spolverato.

La confessione di Lorenzo su Helena

Lorenzo Spolverato è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più criticati e discussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. Il modello milanese ha partecipato attivamente a tutte le dinamiche del reality show, si è reso protagonista di accesi scontri nella Casa ed è stato spesso ripreso in diretta dal conduttore Alfonso Signorini per i suoi atteggiamenti decisamente sopra le righe.

A fare un bilancio del suo lungo e turbolento percorso nella Casa del Gf ci ha pensato proprio Spolverato. Parlando con Shaila Gatta e Chiara Cainelli, il primo finalista del reality show di Canale 5 ha colto l'occasione anche per commentare l'atteggiamento di alcuni suoi compagni d'avventura come Helena Prestes e Javier Martinez. Senza mezzi termini, Lorenzo ha ammesso di aver notato un cambiamento nella modella brasiliana, che prima reputava divertente, solare e piena di energia: "Era brillante, non litigava mai".

Col passare del tempo, però, non ha potuto fare a meno di rivalutare Helena e di prendere le distanze, soprattutto nel momento in cui lei ha iniziato ad attaccarlo dopo la trasferta in Spagna. "Era l''opposto di quello che è adesso" ha dichiarato Lorenzo, visibilmente deluso e amareggiato. A fargli eco Shaila, che ha puntato il dito contro Javier. Secondo la ballerina campana, sia la modella brasiliana che il pallavolista argentino sono stati poco sinceri e lineari in questi mesi: "Tutti e due sono strani".

Lo sfogo di Zeudi sui concorrenti del Gf

La finale del Grande Fratello si avvicina e i concorrenti ancora in gioco hanno iniziato a fare il bilancio delle loro rispettive esperienze nella Casa. Se Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono tornati a criticare il comportamento di Helena Prestes e Javier, rivelando di non aver cambiato il loro pensiero, Zeudi Di Palma ha spiegato di aver instaurato con molti dei rapporti superficiali, di circostanza.

"Sono un po' tutti accaniti, non tutti, però...Li vedo diversi nei miei confronti e non capisco perché...li vedo proiettati verso il gioco" ha confessato la giovane finalista all'amica Chiara Cainelli, che ha sottolineato come in questo percorso abbia sempre preferito la schiettezza alla diplomazia. Insomma, nella Casa sembrano essere nate tante conoscenze, ma davvero poche amicizie. Ricordiamo che proprio la concorrente trentina è al televoto per l'eliminazione insieme a Helena e Giglio.

Dopo Tommaso Franchi, chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente il gioco a un passo dalla finalissima? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera lunedì 24 marzo 2025 alle 21.40 circa su Canale 5.

